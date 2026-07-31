Un constitucionalista afirmó que el nuevo DNU de Javier Milei es "profundamente racista"

El DNU firmado por Javier Milei que modifica la Ley de Migraciones y habilita el rechazo en frontera y la expulsión de extranjeros que emitan "mensajes de odio" contra la Argentina o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios generó cuestionamientos desde el ámbito jurídico.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , el abogado especializado en Derecho Constitucional y de Ciudadanía, Christian Rubilar, sostuvo que la medida invade competencias reservadas al Congreso y a la Justicia.

Rubilar recordó que "hace pocas semanas la Cámara Nacional Electoral estableció la nulidad de la normativa que decía básicamente cosas muy similares" y afirmó que "no puede legislar en materia electoral, ni en materia penal, ni en materia de ciudadanía".

En ese sentido, consideró que el nuevo DNU "se trata de justificar con personas muy concretas, y eso no se puede hacer por decreto, eso tiene que ser por sentencia judicial, porque un decreto legisla para la totalidad de la población o para la totalidad del universo de personas. Acá se apunta a personas muy concretas, eso sólo puede ser por sentencia judicial".

También señaló que "lo que tiene que ver con discursos del odio y lo que tiene que ver con el ultraje de los símbolos patrios, eso está legislado en el Código Penal". Como ejemplo, mencionó el caso de una influencer que utilizó una bandera argentina para limpiar su casa y afirmó que, si regresara al país, "no debería ser rechazada en frontera, debería ser arrestada y llevada ante un juez federal". A su entender, "todo esto ya está regulado en el Código Penal".

Cuestionamientos al alcance del DNU

Consultado sobre el objetivo de la norma, Rubilar opinó que el Gobierno "saca por la ventana nuevamente" una medida similar a la que fue anulada, "con algo que genera cierto consenso social".

En ese marco, sostuvo que el origen de la polémica no está en la sociedad argentina sino en el discurso oficial. "Yo creo que gran parte del revuelo que ha ocurrido en las redes sociales es porque el pueblo argentino no es racista, pero nuestro presidente es profundamente racista. Y la normativa que él está sacando tanto en el DNU 366 como en este nuevo DNU, son profundamente racistas, porque están apuntados a grupos étnicos específicos".

Además, advirtió que "la cláusula realmente peligrosa es esa, porque ya de por sí, por ejemplo, con los ciudadanos rusos y con los ciudadanos colombianos, Milei ha establecido que solamente les dan precaria por un mes y tienen que presentar contrato de alquiler para estar seguros dónde viven, y esos son actos preparatorios para deportaciones masivas, eso está prohibido"

La referencia a antecedentes históricos

Durante la entrevista, Rubilar vinculó el contenido del DNU con antecedentes históricos y aseguró que "jurídicamente, Milei está repitiendo textualmente el proceso jurídico que llevó de la Alemania federal a la Alemania unitaria".

No obstante, aclaró: "Yo no acuso a Milei de ser nazi, yo lo que digo es la normativa que están sacando por DNU nos lleva hacia el Estado Unitario. El Estado Unitario es necesario para tener un estado dictatorial, policial y totalitario". Asimismo, insistió en que "si vos le pasás los delitos federales a la Dirección Nacional de Migraciones, que es un tribunal administrativo, que no tiene garantías constitucionales, entonces estás replicando textualmente lo que pasó en Alemania".