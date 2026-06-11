La inflación de Mendoza fue de 1,9% en mayo
La inflación continuó desacelerándose en abril y se ubicó por debajo del 2%.
La quinta medición del año de la inflación en Mendoza se ubicó en 1,9%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este jueves un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este resultado marca una fuerte baja con respecto a abril, cuando la inflación fue de 2,3%.
Un dato a destacar es que la cifra registrada en la provincia se ubicó por debajo del promedio nacional, que según el Indec fue de 2,1%.
La inflación de Mendoza en mayo
De esta manera, el acumulado en lo que va del año se ubica en 14%. En tanto la variación interanual se ubica en 32,2%.
El rubro que más subió fue Vivienda y servicios básicos con 4%; seguido por Atención médica y gastos para la salud con 3,1%; Esparcimiento con un 3%; Otros bienes y servicios con 2,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar con un 2,2%; Alimentos y bebidas con 1,7%; Transporte con 1,6%; y Educación con 1,3%.