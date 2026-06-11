Bajó la inflación de mayo, pero la plata no alcanza: el impacto de los bienes y servicios indexados

Tras conocerse el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo, la primera línea del Gobierno salió a festejar una nueva baja, que en el caso del mes pasado marcó 2,1%, enlazando ya dos meses en caída, tras el pico de 3,4% alcanzado en mayo.

Sin dudas es un buena noticia, en especial para los sectores de ingresos fijos, como asalariados, jubilados y pensionados y quienes reciben algún plan social -cada vez quedan menos- pero que no logra despejar la incertidumbre de millones de argentinos que tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Según datos oficiales, los salarios registrados aumentaron 28,1% interanual en marzo (último dato disponible), con un desagregado de 27,5% para los ingresos de trabajadores del sector privado formal y 29,6% de recomposición anual para los trabajadores del sector público.

El dato de incremento salarial del sector no registrado, es decir el ingreso de trabajadores informales, está fuera de todo rango razonable y ciertamente genera muchas dudas sobre cómo llega el organismo oficial a determinar que los trabajadores en negro. Es que estos sectores no se rigen por paritarias y dependen casi exclusivamente de la buena voluntad de sus empleadores, con lo que lograr mejorar de sus ingresos en 74,4% interanual en marzo, queda en entredicho.

Con este panorama vale poner el foco en por qué crece la cantidad de gente que no llega a fin de mes, pese a que la inflación enlazó ya dos meses seguidos a la baja. La inflación subió 32,6% entre marzo pasado y el mismo mes de 2026, mientras que los datos de mayo marca una suba acumulada de 33,2%.

Es que con salarios que, en general, se vienen ajustando cada tres meses y en menor proporción que la inflación, la economía, por su parte, está indexada de hecho en muchos sectores. Así, llega un momento que se produce un desfasaje creciente.

El rubro que más aumentó en los últimos doce meses es servicios públicos (luz, gas, agua, vivienda) con tarifas que tras la fuerte quita de subsidios aumentaron 48,0%, quince puntos más que la inflación.

La educación privada, por su parte, viene ajustando por IPC mes a mes en la mayoría de los colegios, lo que dio un incremento acumulado interanual a mayo de 42,7%. Algo parecido ocurre con el rubro transporte, que viene metiendo aumentos recurrentes de colectivos, subtes y trenes, y que llegan a un acumulado de 42,1%.

Las comunicaciones, impulsadas por ajustes indexados en tarifas de internet y celulares (37,4% anual), Restaurantes y hoteles (37,3%) y fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas (33,4%), aumentaron en línea con la inflación, que recordamos se ubicó en 33,2%.

Corriendo de atrás

En el rubro Recreación y cultura el aumento anual fue de 29,8%, aunque este incremento se moderó un poco en los últimos mese a caballo de la caída del poder adquisitivo. Es una variación parecida a Salud, que con 29,5% refleja una realidad dual, por un lado las prepagas vienen indexando los valores de los planes siguiendo la inflación, aunque en eso se compensa en marte con la menor suba de algunos medicamentos.

Por último, hay que destacar que Prendas de vestir y calzados, un rubro muy criticado por el presidente Javier Milei y parte del gabinete por los precios de la ropa, sin embargo, subió los precios sólo 12% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, casi un tercio de la inflación.

En una rango algo superior, pero todavía casi 10 puntos menos que la inflación, quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (24,0%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (23,5%).