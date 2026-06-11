Mercado Pago ofrecerá en su billetera dos nuevos Fondos Comunes de Inversión a un sólo click

Mercado Pago anunció la incorporación de dos nuevas opciones de inversión en pesos dentro de su billetera virtual, con el objetivo de ofrecer a sus clientes instrumentos financieros a un sólo click.

La plataforma financiera del ecosistema Mercado Libre habilitará de manera gradual dos Fondos Comunes de Inversión (FCI) : uno de renta fija, orientado a usuarios conservadores, y otro de renta variable, destinado a quienes buscan mayores rendimientos a largo plazo y están dispuestos a asumir más riesgos. En ambos casos, se podrá comenzar a invertir desde $100, con la salvedad -respecto de sus opciones actuales de sus Fondos Money Market- de disponer del dinero en la cuenta digital al siguiente día hábil.

Desde la empresa aseguran que la decisión de ampliar su cartera de inversiones se realizó en función del interés de los usuarios. Según un relevamiento que realizó la consultora Invecq, más de la mitad de los argentinos desea explorar nuevas alternativas para hacer crecer sus ahorros, si bien sólo tres de cada diez personas afirman haber invertido alguna vez en fondos de renta fija o variable.

Además, el mismo estudio señala que el 74% de los encuestados se considera un inversor aprendiz o conservador. Por ello mismo, desde la plataforma creen que es necesario ampliar las opciones para quienes quieran potenciar sus ahorros, aunque ello implique asumir un riesgo.

“Hoy damos un paso más para seguir democratizando las inversiones en Argentina. Hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%. Esta evolución permite que cada persona elija cómo potenciar sus ahorros, ya sea para maximizar el aguinaldo o planificar unas vacaciones a través de Renta Fija; o invertir su dinero a largo plazo, con el Fondo de Renta Variable”, afirmó Tomás Azzali, director senior de Mercado Pago Argentina.

Inversiones disponibles a través de Mercado Pago

Opciones de inversión conservadora y de riesgo

La primera alternativa, denominada “Bonos, plazos fijos y más”, está enfocada en inversores conservadores que buscan preservar capital y obtener rendimientos en horizontes de corto y mediano plazo. El fondo invierte principalmente en plazos fijos, bonos y letras.

La segunda opción, llamada “Empresas argentinas”, apunta a usuarios con una mayor tolerancia al riesgo. El fondo invierte en acciones de compañías líderes del mercado local, ofreciendo la posibilidad de obtener mayores retornos en el largo plazo, aunque con una exposición superior a las fluctuaciones del mercado.

Los fondos serán administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y tendrán como entidad custodiante a Banco Industrial S.A., bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La compañía destacó que la incorporación de estas herramientas representa un nuevo paso en una estrategia iniciada en 2018, cuando lanzó su sistema de rendimientos diarios para saldos disponibles en cuenta.

Según datos de la empresa, antes de esa fecha menos del 1% de la población invertía sus ahorros, mientras que actualmente más de 20 millones de personas lo hacen a través de Mercado Pago. Desde el lanzamiento de esa solución, los usuarios habrían acumulado ganancias superiores a los 3.400 millones de dólares gracias a los rendimientos generados por sus fondos invertidos.

La firma sostiene además que el fondo asociado a la cuenta remunerada se convirtió en el Fondo Común de Inversión para inversores minoristas más grande de la Argentina.

Cómo comenzar a invertir en el FCI de renta fija

Cómo acceder a las nuevas inversiones

Para comenzar a invertir, los usuarios deberán ingresar a la sección “Inversiones” de la aplicación, seleccionar el fondo que mejor se adapte a sus objetivos financieros y definir el monto a colocar. Luego deberán aceptar los términos y condiciones y el reglamento de gestión correspondiente.

A partir del primer día hábil posterior a la suscripción, los fondos comenzarán a generar rendimientos.

Con esta expansión de su oferta financiera, Mercado Pago busca consolidar su posición como una de las principales puertas de entrada al mercado de inversiones para pequeños ahorristas, en un escenario donde crece la demanda por alternativas simples y accesibles para proteger y rentabilizar el dinero.