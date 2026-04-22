Las exportaciones de carne bovina totalizaron US$1.000 millones en el primer trimestre

Los principales destinos de las exportaciones de carne bovina fueron China y Estados Unidos. Respecto a 2025, se registró un mayor volumen de ventas.

Las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada superaron los US$1.000 millones en el primer trimestre del año. Con relación a los primeros tres meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+14,3%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+52,9%) superior.

El alza estuvo impulsado por precios internacionales récord y un marcado incremento en los envíos a China, el principal destino del producto, así como a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación que firmó la Argentina en febrero de este año.

Los datos surgen del último informe del consorcio ABC, conformado por las principales empresas exportadoras de carne.

En el desagregado del trimestre, marzo implicó US$419,3 millones, febrero US$312,8 millones y enero US$338,6; para totalizar US$1.070 millones en el acumulado de los primeros tres meses del año.

Las ventas de carne al exterior en marzo Las exportaciones de marzo de 2026 alcanzaron un volumen cercano a las 61,6 mil toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada; por un valor del orden de los 419,3 millones de dólares. Con respecto al mes de febrero de 2026, los volúmenes embarcados muestran un alza significativa del (+25,1%); mientras que el valor obtenido muestra un incremento del (+34,0%).