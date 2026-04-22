La Justicia declaró la quiebra de Sancor, la emblemática cooperativa láctea

La emblemática cooperativa láctea fue declarada en quiebram por el juez del concurso, que tomó la medida luego de que la solicitara Sancor.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de SanCor, la emblemática cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas, que ascienden a US$12O millones.

La resolución fue dictada este miércoles por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich.

La Justicia decretó expresamente la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje, según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522). La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones con más de 1.500 acreedores.

Sancor y el concurso preventivo en 2025 Sancor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.