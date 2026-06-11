El archivo que contradice a Manuel Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin: "No estaba muy metido en el tema"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expresó que ganó US$300.000 con inversiones en Bitcoin. Algo que no había declarado anteriormente como funcionario. Los dichos fueron después de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y en la antesala de la presentración de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Esto se da también en medio de las polémicas y denuncias acerca de su patrimonio. El funcionario incluirá activos que no habían sido declarados previamente "por error", como US$500.000 en Bitcoin.

"En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin , en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", señaló ayer Adorni en una entrevista con LN+.

"No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", agregó.

Pero se conoció una charla virtual de 2020, organizada por una billetera digital, donde el funcionario narra un contacto con el mundo cripto y aseguraba que "no estaba metido en tema". Cuando en las últimas horas aseguró haber ganado invirtiendo en cripto entre 2013 y 2018.

Adorni cripto 2017

"Hace muchos años, no, bueno, no muchos años, el bitcoin creo que estaba seis mil dólares, no sé sé cuánto fue, pero debe ser hace cinco o seis años. Me acuerdo que entro a una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver a, a darla, y veo un pibe como con dos alrededor con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa, y le digo: ‘Che, ¿qué estás haciendo?’ ‘No, compré bitcoin.’ ‘Ah, mirá vos.’ Yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo: ‘¿Qué estás haciendo?’ Porque la verdad que no, no entendía”, sostiene Adorni en la charla de octubre de 2020.

”Era impresionante porque todas las clases el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminaron las clases y terminaron ganando, no sé, 10%. Pero yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar", agregó.