Scaloni se quebró como nunca con la TV tras la remontada de Argentina a Egipto y dejó una frase épica

La intensidad de la remontada épica de Argentina logró emocionar hasta las lágrimas a Scaloni, que no logró hablar con los medios en el campo de juego.

Cuando el trámite parecía irremontable y ya muchos comenzaban a darla por muerta, la Selección argentina reaccionó y logró una remontada épica ante Egipto, pasando de un 0-2 a un 3-2 en menos de 15 minutos y consiguiendo una más que sufrida clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

La intensidad del partido, especialmente del tramo final, logró conmover y sacar lo más profundo de las emociones de todos los argentinos, tanto las 47 millones de almas que vieron el partido en la cancha y en la televisión, de los jugadores y hasta del propio cuerpo técnico, especialmente de Lionel Scaloni.

La emoción de Lionel Scaloni tras el 3-2 de Argentina a Egipto TyC Sports Esto quedó cabalmente demostrado cuando, una vez concluido el encuentro, intentó dar declaraciones a la prensa, como indica el protocolo, pero era tal la carga emocional que el DT llevaba encima, que apenas alcanzó balbucear unas palabras, hasta que se dio cuenta que no podía seguir y se marchó.

"Lo siento, estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, disculpá...", fue lo único que logró decir el entrenador albiceleste ante el micrófono de TyC Sports. Una imagen poco habitual en él y que rápidamente remonta a su llanto desconsolado luego de ganar la tanda de penales ante Francia en la final de Qatar 2022.