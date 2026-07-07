La estadística en la era Scaloni que se rompió tras el gol de Egipto ante la Selección argentina

Tras el tanto de Ibrahim a los 14 minutos del primer tiempo, Egipto consiguió romper una histórica estadística en la Albiceleste desde que Scaloni es el DT.

Antes del cruce de octavos de final frente a Egipto, la Selección argentina de Lionel Scaloni ya tenía un dato que la distinguía del resto: en todos los Mundiales bajo el mando del entrenador de Pujato siempre había logrado abrir el marcador o, al menos, mantener el arco en cero durante el inicio de los encuentros.

Sin embargo, esa estadística se rompió cuando los Faraones golpearon primero con el tanto de Ibrahim a los 14 minutos del primer tiempo y pusieron a la Albiceleste por primera vez en desventaja en una Copa del Mundo desde la llegada del actual cuerpo técnico.

Video: el gol de Egipto ante la Selección argentina X @SC_ESPN Egipto, el primer equipo en un Mundial que se pone en ventaja contra Argentina desde el inicio de la era Scaloni Desde que Scaloni asumió como seleccionador, Argentina disputó los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026 con una identidad marcada por la solidez defensiva y el control emocional de los partidos. Incluso en la histórica caída ante Arabia Saudita en el debut de Qatar, la Albiceleste había comenzado ganando gracias al penal convertido por Lionel Messi antes de sufrir la remontada asiática. Esa tendencia se mantuvo durante el resto del ciclo mundialista... hasta este duelo con Egipto.

El tanto egipcio significó un quiebre estadístico para la Scaloneta. Nunca antes, en un encuentro correspondiente a una Copa del Mundo bajo la conducción del entrenador campeón del mundo, la Selección argentina había tenido que remar desde abajo en el marcador. Ni México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia, Argelia, Austria, Jordania ni Cabo Verde habían conseguido adelantarse en el resultado frente al conjunto nacional.

La situación obligó al seleccionado argentino a mostrar una faceta diferente en un escenario de máxima exigencia. Incluso, Lionel Messi tuvo la posibilidad de igualar rápidamente el marcador desde el punto penal, pero el astro rosarino no pateó bien el penal y el arquero egipcio se lo atajó mantiendo el 1-0 para los africanos en el marcador.