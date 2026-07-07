Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que le tapó un penal a Messi y desespera a Argentina

Mientras la Selección busca el pase a los cuartos de final, Mostafa Shobeir le tapó un penal a Messi y sostiene a Egipto con una actuación memorable en Atlanta.

Le tapó un penal a Messi y se convirtió en la gran figura de Egipto ante Argentina. La historia de Mostafa Shobeir, el arquero que sorprende al Mundial.

Mostafa Shobeir se transformó en la gran figura del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El arquero africano tuvo intervenciones decisivas, incluida una atajada a un penal ejecutado por Lionel Messi, y complicó una y otra vez a los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El guardameta no solo le negó el gol al capitán argentino. También respondió con solvencia ante remates de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, sosteniendo el empate durante buena parte del encuentro. Su actuación confirmó ante los ojos del mundo el nivel que viene mostrando desde hace varias temporadas en el fútbol egipcio.

Un apellido con historia en Egipto Messi falló un penal para Argentina Telefe Nacido el 17 de marzo de 2000 en Guiza, Shobeir se formó en las divisiones inferiores de Al Ahly, el club más importante de Egipto y uno de los más poderosos del continente africano. Su apellido tiene un peso especial: es hijo de Ahmed Shobeir, uno de los arqueros más emblemáticos de la historia de su país y mundialista en Italia 1990.

Durante gran parte de su carrera debió convivir con las comparaciones y esperar su oportunidad detrás de Mohamed El Shenawy, referente histórico de Al Ahly y de la selección egipcia. Sin embargo, cada vez que le tocó jugar respondió con actuaciones sólidas que lo acercaron al puesto de titular.

La figura que sueña con dar el golpe ante Argentina Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto, le contuvo un penal a Messi a los 20' del primer tiempo. DPA Su consolidación llegó en la Liga de Campeones de África, donde comenzó a destacarse en partidos de máxima exigencia. Los hinchas de Al Ahly empezaron a verlo como el heredero natural de El Shenawy gracias a sus reflejos, su capacidad para responder en el mano a mano y su personalidad para jugar bajo presión.