Scaloni rememoró una icónica frase de Lionel Messi en Qatar 2022 tras el épico triunfo ante Egipto

En conferencia, Lionel Scaloni trajo al recuerdo una emblemática cita que salió de la boca del capitán argentino hace cuatro años atrás, antes de la tercera estrella.

El país entero quedó paralizado este martes por la histórica remontada de la Selección argentina, que se repuso del 0-2 ante Egipto y metió un épico triunfo con tres goles en 13 minutos para seguir con vida en el Mundial y sacar boleto a cuartos de final. Lionel Scaloni, que no pudo contener las lágrimas en cancha, sostuvo ese sentimiento post clasificación.

El DT campeón del mundo se quebró tras el pitazo final en Atlanta y no pudo dar declaraciones en el campo de juego. Ya más tranquilo y con la euforia pasada, habló con soltura en conferencia de prensa sobre la dimensión de un partido que quedará para los libros de historia.

"Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol, es inigualable. Recrear esas emociones es increíble, por eso soy entrenador. No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido. Es un equipo que, pase lo que pase, no deja de ir para adelante y jugar con la suya", esgrimió el Gringo en la sala del Mercedes Benz Stadium.

EFE En ese sentido, Scaloni se sacó el sombrero y les dio toda la gratitud a los jugadores por reponerse de dos cachetazos que parecían letales. "La táctica es importante, pero si no tenés lo que tuvimos hoy hubiésemos quedado eliminados", sentenció.

La frase de Messi en Qatar que recreó Scaloni tras el épico 3-2 Para decorar, el entrenador de la Selección trajo a la memoria la icónica frase de Lionel Messi tras aquella derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022. "La gente que siga igual. No los vamos a dejar tirados, como dijo Leo en Qatar", aseguró Scaloni, con un mensaje directo al corazón del hincha. Y todos sabemos cómo terminó la historia hace cuatro años atrás...