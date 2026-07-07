La fuerte sentencia de la prensa de Egipto tras la eliminación ante Argentina: "Dejaron en ridículo a los campeones"

Los medios de Egipto destacaron el nivel mostrado por su selección frente a los dirigidos por Scaloni y calificaron la derrota como una "salida digna".

La prensa de Egipto destacó el trabajo de su selección y disparó contra Argentina tras la eliminación del Mundial.

Aunque la derrota frente a la Selección argentina dejó a Egipto eliminado del Mundial 2026, en el país africano predominó el orgullo por encima de la decepción. Los Faraones estuvieron muy cerca de dar el gran golpe en los octavos de final y, tras una actuación que hizo sufrir al campeón del mundo, recibieron una catarata de elogios por parte de la prensa y de las máximas autoridades del país.

Los fuertes títulos de la prensa de Egipto contra la Selección argentina Uno de los medios más contundentes fue Youm7, que resaltó el rendimiento del equipo durante gran parte del encuentro: "Los Faraones exhiben una habilidad heroica y una disciplina táctica que dejó en ridículo a los campeones del mundo", publicó el diario, poniendo el foco en el gran primer tiempo realizado por los dirigidos por Hossam Hassan.

La prensa egipcia disparó contra la Selección argentina tras la eliminación del Mundial. Medio Youm7 En la misma línea se expresó Al-Dustour, que prefirió destacar la entrega del seleccionado por encima del resultado. "Una salida digna. Argentina derrotó por la mínima a Egipto", tituló el portal, remarcando que el equipo estuvo a la altura frente a uno de los grandes candidatos al título.

Los elogios no quedaron únicamente en el ámbito periodístico. El presidente de Egipto, Abdelfatah el-Sisi, utilizó sus redes sociales para felicitar públicamente al plantel por la histórica campaña realizada en la Copa del Mundo: "Gracias a los héroes de la selección nacional de fútbol por su honorable actuación. Hemos logrado una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol egipcio. Estamos orgullosos de ustedes", escribió el mandatario.

Más allá de la eliminación, Egipto cerró una participación que quedará marcada como la mejor de su historia en una Copa del Mundo. El equipo no solo alcanzó por primera vez los octavos de final, sino que además estuvo muy cerca de eliminar a la vigente campeona del mundo, una actuación que despertó el reconocimiento de todo un país y dejó la sensación de que los Faraones dieron un paso adelante en el escenario internacional.