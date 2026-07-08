Argentina ya piensa en Suiza: así será la preparación rumbo a los cuartos de final

La Selección argentina ya dejó atrás la emocionante clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y este miércoles volverá a los entrenamientos en Kansas City , ciudad que volvió a convertirse en su base de operaciones luego del inolvidable triunfo por 3 a 2 sobre Egipto en los octavos de final.

Tras regresar desde Atlanta , donde consiguió una remontada histórica para meterse entre los ocho mejores del certamen, el plantel conducido por Lionel Scaloni retomará los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center , con el objetivo de comenzar la preparación para el próximo compromiso frente a Suiza .

Como es habitual después de un partido de alta exigencia física, el cuerpo técnico diagramó una práctica diferenciada. Los futbolistas que disputaron más de 30 minutos ante Egipto realizarán tareas regenerativas y de recuperación física, mientras que aquellos que tuvieron poca o ninguna participación llevarán adelante ejercicios de mayor intensidad, con trabajos tácticos y con pelota.

El entrenador argentino buscará administrar las cargas de cara al encuentro del sábado, una instancia decisiva en la que el equipo intentará mantener el nivel mostrado en la segunda mitad del duelo frente al conjunto africano. La recuperación física será uno de los principales objetivos durante las primeras jornadas de trabajo.

La agenda de la Albiceleste contempla un total de tres entrenamientos antes del cruce con Suiza , correspondiente a los cuartos de final del Mundial. El partido se disputará el próximo sábado desde las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium , escenario que trae buenos recuerdos para el seleccionado.

En ese estadio, la Argentina hizo su estreno en la Copa del Mundo con una contundente goleada sobre Argelia, resultado que marcó el inicio de una campaña que ahora buscará extender con un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo. El plantel confía en volver a sentirse cómodo en un escenario que ya conoce y donde mostró un alto nivel futbolístico.

La delegación nacional arribó a Kansas City pasadas las 22:00 (hora argentina) y volvió a instalarse en el Origin Hotel, el mismo establecimiento que utilizó durante la etapa de preparación previa al Mundial y a lo largo de toda la fase de grupos. La continuidad de la concentración en el mismo lugar busca brindar comodidad y estabilidad al plantel en la recta final de la competencia.

Con el ánimo en alza tras una clasificación épica y el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026, la Selección argentina comenzará a definir los últimos detalles para enfrentar a Suiza, un rival que promete exigir al máximo al equipo de Scaloni en la lucha por un lugar en las semifinales.