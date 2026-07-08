Argentina y su historia en los cuartos de final del Mundial: cuántas veces avanzó y cómo le fue

La Selección argentina logró este martes una victoria épica frente a Egipto . El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó un encuentro que comenzó cuesta arriba, ya que llegó a estar dos goles abajo, y terminó imponiéndose para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 . En la próxima instancia, la Albiceleste se medirá ante Suiza .

A lo largo de la historia de los Mundiales , Argentina disputó ocho veces los cuartos de final y presenta un balance parejo: consiguió avanzar a semifinales en cuatro oportunidades y quedó eliminada en las otras cuatro.

El debut de la Selección argentina en esta instancia se produjo en Inglaterra 1966, cuando enfrentó al combinado local y perdió por 1-0 en un encuentro marcado por las controversias arbitrales. Vale recordar que, en 1930 , Argentina había llegado a la final del Mundial , aunque en aquella edición el torneo no contemplaba cuartos de final luego de la fase de grupos.

Durante los Mundiales de 1970 a 1982, el formato de competencia era diferente y contaba con una segunda fase de grupos, por lo que la instancia de cuartos de final no formaba parte del calendario.

La segunda participación argentina en esta ronda llegó recién en México 1986 . En aquella ocasión volvió a cruzarse con Inglaterra y consiguió una victoria histórica por 2-1 gracias a dos goles inolvidables de Diego Armando Maradona : la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” . Días después, el conjunto comandado por Carlos Salvador Bilardo levantaría la Copa del Mundo .

La famosa foto de "La Mano de Dios" fue tomada por Eduardo Longoni Foto: Archivo/Eduardo Longoni

En Italia 1990, la Selección argentina tuvo que atravesar un partido de enorme tensión ante Yugoslavia. Luego de igualar 0-0 durante los 120 minutos, el equipo argentino se impuso en la definición por penales y avanzó a las semifinales.

Después de no poder superar los octavos de final en Estados Unidos 1994, Argentina regresó a los cuartos de final en Francia 1998. Allí se enfrentó con Países Bajos y quedó eliminada tras caer 2-1 por un recordado gol de Dennis Bergkamp en el minuto 89.

Los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 tuvieron el mismo desenlace para la Albiceleste: eliminación en cuartos de final ante Alemania. En 2006, el conjunto europeo avanzó por penales luego del empate 1-1, en un duelo que quedó en la memoria por el papel con indicaciones del arquero Jens Lehmann durante la tanda. Cuatro años más tarde, Alemania volvió a ser verdugo y goleó 4-0 al equipo dirigido por Diego Maradona.

La racha negativa en esta instancia se cortó en Brasil 2014. Argentina superó 1-0 a Bélgica con un gol de Gonzalo Higuaín en los primeros minutos del partido y volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En Qatar 2022, la Selección argentina volvió a protagonizar un duelo inolvidable en cuartos de final. Tras empatar 2-2 ante Países Bajos en el tiempo reglamentario y el suplementario, Argentina ganó por penales con una actuación decisiva de Emiliano “Dibu” Martínez. Ese encuentro quedó bautizado como la “Batalla de Lusail” por la intensidad y la cantidad de tarjetas mostradas: 17 amonestaciones en total.

Argentina festeja el pase frente a Países Bajos. Foto: EFE

El historial de Argentina en los cuartos de final de los Mundiales: