Certificados truchos: la buena noticia que recibió Omar Sperdutti este jueves

El fiscal decidió no hacer lugar al pedido de la querella y Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina, va a seguir en calidad de "informado" en la causa de los certificados truchos.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, recibió una buena noticia este jueves, ya que el fiscal a cargo de la causa que investiga los certificados truchos rechazó la solicitud planteada por la querella en relación a la detención e imputación de Sperdutti, tesorero y gerente de la Liga Mendocina de Fútbol, en esta instancia procesal transitada y en virtud de la evidencia rendida hasta el momento.

Es por eso que en relación a un nuevo hecho anunciado en la presentación relativo al delito de Administración Fraudulenta, se aclara que corresponde "no hacer lugar a tal solicitud debiendo los presentantes recurrir a las vías judiciales correspondientes y realizar la presentación penal ante la Unidad Fiscal especializada en la materia, por exorbitar el objeto procesal de la presente causa".