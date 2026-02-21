La grave acusación del capitán de Atlético Tucumán contra el árbitro Fernando Espinoza: "Invitó a pelear"

El mediocampista de Atlético Tucumán denunció maltrato durante el partido ante Instituto y afirmó que el juez “no es la persona adecuada para dirigir".

Fernando Espinoza recibe los reclamos de los futbolistas de Atlético Tucumán tras el insólito penal que sancionó en favor de La Gloria.

La derrota por 2 a 1 frente a Instituto dejó un fuerte malestar en Atlético Tucumán, con el arbitraje como principal foco de enojo. Tras el partido, varios protagonistas hablaron, pero fue el capitán Leonel Di Plácido quien lanzó las acusaciones más duras contra Fernando Espinoza en diálogo con el programa El Deportivo 12.

El lateral no sólo cuestionó fallos puntuales, sino también el trato recibido durante todo el encuentro. “No es la persona adecuada para dirigir, es soberbio y le falta el respeto a todo el mundo”, afirmó. Según su relato, el árbitro mantuvo un tono provocador con los futbolistas y marcó constantemente su autoridad recordando su trayectoria en Primera División.

El capitán de Atlético Tucumán apuntó al trato de Fernando Espinoza durante todo el partido La acusación más grave llegó al final: el defensor aseguró que, tras el encuentro, el árbitro habría invitado a pelear a personas fuera del estadio. "Cuando terminó el partido invitó a personas a pelear en la calle. La verdad que son cosas que se permiten y no es así, porque es la autoridad va a tratar mal a todo el mundo. Estamos cansados de estas cosas, por eso el fútbol argentino está así, lamentablemente. Es inadmisible", concluyó.

La fuerte denuncia de Di Plácido contra Fernando Espinoza La fuerte denuncia de Di Plácido contra Fernando Espinoza Di Plácido también explicó que su salida estuvo relacionada con ese contexto. Aseguró que recibió una advertencia directa de expulsión y que el entrenador fue objeto de gestos reiterados desde el campo. “Me dijo que me iba a echar. Así es difícil concentrarse en el juego”, sostuvo, visiblemente molesto por la situación vivida durante los 90 minutos.

Otro punto que encendió la bronca fue una acción en la que el arquero terminó con la rodilla lastimada y, según el capitán, no se permitió una atención médica inmediata. “Son situaciones que no pueden pasar. Esto es una falta de respeto al fútbol”, remarcó, dejando en claro la indignación del plantel.