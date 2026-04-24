Cómo sigue la causa de Marcelo D'Agostino ante la Justicia

El 10 de marzo la vida de Marcelo D'Agostino cambió por completo tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual y violencia de género. A partir de ese momento, el abogado tuvo que dejar su cargo como Subsecretario de Justicia y someterse a los pasos procesales.

En ese marco, ayer fue imputado formalmente por la fiscal Valeria Bottini. Tras una hora en el Polo Judicial, el exfuncionario de Alfredo Cornejo negó todos los cargos en su contra, no respondió preguntas y dejó a sus abogados el diálogo con la prensa.

Cuando faltaban unos minutos para que el reloj marcara las 18, Marcelo D'Agostino llegó al Polo Judicial custodiado por sus abogados.

El ingreso al imponente edificio fue rápido y sin declaraciones a la prensa. Mientras el sol se ocultaba entre las montañas, el exfuncionario escuchaba de boca de la fiscal los cargos en su contra .

Según la abogada defensora Sofía Sosa Arditi, D'Agostino no contestó preguntas y negó todos los delitos que se están investigando.

Abogada Marcelo D´Angelo La abogada defensora Sofía Sosa Arditi. Julieta Caballero -MDZ

"Le han tomado una imputación formal por el delito de coacciones agravadas en el contexto de violencia de género y por el tema del arma de fuego. No ha contestado a preguntas, pero sí aclaró el tema del arma que se le había vencido el permiso, pero está renovado. Es una cuestión meramente administrativa", dijo Sosa Arditi en la puerta del Polo Judicial.

"Ha negado rotundamente las declaraciones vertidas por la denunciante tanto en la declaración como por lo que ha decidido la fiscal imputarlo. Las coacciones son totalmente mentira y por supuesto que la denuncia en su totalidad es falsa", agregó con énfasis la letrada.

Marcelo D'Agostino Polo Judicial 2

Cómo sigue la causa de Marcelo D'Agostino

Tanto la querella como la defensa han aportado pruebas, testigos, teléfonos y audios, entre otros materiales que deben ser analizados.

Ahora, los tiempos quedan en manos del Ministerio Público Fiscal. El próximo paso es fijar fecha para las declaraciones testimoniales.

Por el momento, Marcelo D'Agostino sigue en libertad porque los cargos por los que fue imputado no revisten la gravedad suficiente como para que sea detenido.

polo judicial edificio interiores guardia policial (5) Polo Judicial. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Denuncia e imputación

En la denuncia del 10 de marzo, la expareja de Marcelo D´Agostino lo acusa de abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, por la ahora la fiscal lo imputó por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de guerra, delitos que prevén penas bajas (de 2 a 4 años de prisión), por lo que existe la posibilidad de que sea incluso una condena condicional o excarcelable a futuro.

Por ahora, el cargo por abuso sexual con acceso carnal aún está en plena investigación por parte de la fiscal y requiere de una ampliación de pruebas y realización de pericias.