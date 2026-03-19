Daniel Vila no dudó: los rivales que quiere para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Desde Paraguay , en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores , el presidente de Independiente Rivadavia , Daniel Vila , palpitó el momento histórico para el club y, en diálogo con MDZ Radio , armó el grupo que le gustaría enfrentar en el certamen continental.

“Llegamos anoche, esperando que llegue ansiosamente la hora del sorteo”, afirmó desde Luque, en la periferia de Asunción, donde se encuentra la sede de Conmebol. “Un hecho histórico para Independiente Rivadavia, que nunca había participado de este campeonato, pero también una gran responsabilidad”, agregó.

En medio de la previa, Vila aceptó el juego de elegir posibles rivales y definió su “grupo ideal” para la fase de grupos. Ante las opciones del primer bolillero, no dudó: “Fluminense”. Luego, al seleccionar entre los equipos del segundo bolillero, optó por el conjunto paraguayo Cerro Porteño, y completó su elección con Deportivo de La Guaira.

Tras delinear ese escenario, el dirigente bromeó sobre la posibilidad de que se concrete: “Bueno, si llega a salir ese grupo, a la noche me voy al casino”.

El presidente destacó la magnitud del momento que atraviesa la institución mendocina y lo definió como “histórico para Independiente, un día que va a ser inolvidable”, al tiempo que remarcó: “Ya estamos en una instancia deportiva inolvidable para Independiente, así que iremos a donde la suerte los mande”.

En cuanto a las expectativas deportivas, sostuvo que “por supuesto, siempre uno tiene la máxima aspiración”, aunque aclaró que “después habrá que ver partido a partido, cómo vamos superando etapas”, en un contexto donde “los rivales que llegan a esta instancia son todos difíciles”.

Finalmente, Vila vinculó esta participación con el crecimiento institucional del club: “Independiente es una institución que hace algunos años entró en una etapa de crecimiento en todo sentido, y me parece que esto también habla de un crecimiento deportivo”. En ese marco, describió el clima en Paraguay y el acompañamiento de los hinchas: “En este momento estoy mirando por la ventana del hotel, no lo vas a creer, pero hay unos hinchas que están desplegando una bandera independiente acá en la puerta del hotel, increíble”.