Tiene 23 años, hace goles y no falla: Fabrizio Sartori se gana el corazón de la Lepra

En un fútbol donde los procesos suelen ser cortos y las urgencias mandan, encontrar un delantero joven que rinda de inmediato no es común. Independiente Rivadavia parece haber encontrado uno en Fabrizio Sartori .

El atacante, nacido el 15 de julio de 2002, acumula 10 apariciones, 9 como titular y 765 minutos en cancha , una cifra que muestra la confianza que el cuerpo técnico deposita en él. No es un juvenil que entra para sumar minutos: es un titular que se ganó el puesto.

Sartori suma 5 goles en 10 partidos , lo que le da una media de 0.5 por encuentro y una frecuencia de un gol cada 153 minutos . Para un delantero de 23 años que recién se está consolidando en la categoría, es un registro más que interesante.

Su eficacia también es un dato clave: tiene una tasa de conversión del 33% , una cifra alta que habla de un delantero que no necesita demasiadas oportunidades para lastimar.

Fabrizio Sartori dueño de los goles del Azul

Sartori lo empató en el Ducó Goleador. Fabrizio Sartori metió un cabezazo impecable para el 1-1 parcial de Independiente Rivadavia. Luego, Studer lo dio vuelta con otro testazo. Fotobaires

Todos sus goles llegaron dentro del área, lo que confirma su perfil de nueve clásico: de área, de referencia, de los que viven cerca del arco rival. Tres de esos tantos fueron de cabeza, un detalle que resalta su capacidad para imponerse en el juego aéreo pese a no ser un delantero de gran altura (1,78 m).

En cuanto a volumen de juego, Sartori promedia 1.5 remates por partido, con 0.8 tiros al arco, números que muestran que no es un delantero que dispare constantemente, pero sí uno que selecciona bien cuándo hacerlo. Y cuando lo hace, suele ser peligroso.

Su participación en el circuito de juego también es correcta para su rol: registra 18.7 toques por partido y una precisión de pase del 73%, cifras razonables para un centrodelantero cuya principal función es finalizar jugadas más que generarlas.

En lo físico y en el roce, todavía hay margen de crecimiento. Gana 3.2 duelos por partido, con una efectividad del 33%, un apartado que suele mejorar con los años y la experiencia. Lo mismo ocurre en el juego aéreo, donde su porcentaje de éxito aún es bajo pese a que ya convirtió tres goles por esa vía.

Sartori metió la cabeza y puso el 3-2 para la Lepra Sartori metió la cabeza y puso el 3-2 para la Lepra. ESPN

Sin embargo, hay algo que no aparece en las planillas y que también empieza a pesar: la sensación de que cada vez que Independiente Rivadavia ataca, Sartori está cerca de la jugada.

Con un valor de mercado estimado en 440 mil euros, su proyección económica también refleja ese potencial. Es joven, tiene gol y ya demostró que puede rendir en Primera.

En un equipo que busca consolidarse, tener un delantero que garantice presencia en el área y regularidad en el gol es un activo enorme. Y si logra sostener este ritmo, Sartori no solo será una buena aparición: puede convertirse en el próximo gran nueve que la Lepra recuerde durante años.

Porque los goleadores pasan.

Pero los que aparecen jóvenes, responden rápido y se quedan, suelen transformarse en otra cosa.

En ídolos.