Chocolate Rigau: empieza el fin de la causa más escandalosa de la política bonaerense

En un nuevo giro y sorprendente decisión de la Justicia bonaerense, uno de los casos más emblemáticos sobre el manejo de la caja política, el que puso tras las rejas a un empleado, Julio “Chocolate” Rigau , y a dos dirigentes del Frente Renovador de La Plata, Claudio y Facundo Albini, está llegando a su cierre y pondría fin a la prisión que pesa sobre todos los imputados, incluídos el medio centenar de personas propietarias de las tarjetas de débito que se le encontró en su poder al puntero, a quienes los condenarían con tres años de prisión en suspenso por fraude.

Si bien aún no hubo un fallo definitivo, en la audiencia en la que se determinan las acusaciones y se refutan las mismas realizada a principio de abril se habrían determinado una condena de 5 años y 4 meses de prisión para Julio Rigau y 6 años para Claudio Albini y Facundo Albini, ambos receptores de la recaudación mensual realizada por el empleado de la Cámara de Diputados y que luego era distribuida entre diferentes bloques parlamentarios.

El escándalo, en el que se investigó una malversación de más de mil millones de pesos durante tres años, se inició en la noche del 9 de septiembre de 2023 cuando fue encontrado con una bolsa repleta de dinero y con más de medio centenar de tarjetas de débito que no le correspondían y con las cuales podía retirar el dinero de diversos cajeros automáticos platenses.

Aquel procedimiento fue un escándalo que corrió parte del velo que rodea la financiación política bonaerense. Las otras vienen desde las cajas del juego y las autorizaciones territoriales en el que circulan delincuentes y narcos.

Julio "Chocolate" Rigau no trabajaba solo. También estaba conectado con la familia Albini. Claudio fue un importante funcionario de carrera y llegó a ser director de Personal mientras que su hijo concejal no pudo ir por su reelección por el escándalo que lo comprometió como parte de la distribución posterior tras la recorrida de Rigau por los cajeros de la capital bonaerense.

Tiempo después, algunos legisladores del peronismo bonaerense reconocieron que la detención de “Chocolate” y de los Albini fue producto de la brutal interna que se había desatado para conducir la Cámara de Diputados provincial, que estaba en manos del actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. Uno de los posibles reemplazantes del entonces titular de la Cámara pidió que no se lo mencionara pero le tiró toda la responsabilidad a un compañero de banca actual. Será por eso que la unidad del peronismo kirchnerista renovador siempre tenga un nuevo problema para cerrar.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 10.40.04 Facundo Albini, ex concejal de Fuerza Patria, quien por el caso no pudo asumir para su reelección

El expediente y el caso provocaron otras elucubraciones, como un pase de factura del entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, contra su aliada "casta" política ya que no evitó en ningún momento que el tema trascendiera. Situaciones donde se exponen vínculos tan importantes rara vez llegan a un expediente judicial. Tanto dinero sirve para tapar la prosecución del caso en la propia comisaría. La repercusión puso en crisis a todo el sistema, inclusive con tormentosos pases de factura entre los referentes de Martín Insaurralde, Sergio Massa y la oposición radical, a la que también acusaban de formar parte de este circuito.

"Obvio que todo iba a terminar así. Nadie se puede tirar con quienes forman parte del futuro enjuiciamiento de jueces y fiscales. Estuvo condenada desde un inicio", le confió uno de los que más sabe del expediente en el que nunca quisieron llegar a saber quiénes eran los que recibían todo lo recaudado mensualmente, los verdaderos "consumidores finales" ya que no quedaba en manos de los Albini. Y los "presta nombres", que nunca iban a trabajar, solo eran eso, personas necesitadas de algún tipo de ingreso porque el resto de sus "salarios" era repartido entre quienes le permitían el ingreso a la planta de personal.