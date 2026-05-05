El campo bonaerense en pie de guerra contra el cobro de tasas municipales sin contraprestaciones

La semana pasada la sede de la Sociedad Rural de Rauch fue el epicentro del enojo con los intendentes de productores rurales de 16 municipios productivos del sudeste bonaerense por el cobro de tasas municipales sin contraprestación alguna. Del encuentro participación, entre otros, los representantes de las rurales de Ayacucho, Tandil, Necochea, Mar del Plata, Balcarce y Benito Juárez y nueve distritos más de la provincia.

Durante la reunión los representantes del campo bonaerense dejaron en claro que no están dispuestos a pagar tasas municipales que incumplen con el objetivo para el que fueron creadas y son usadas para financiar gastos corrientes en los municipios.

Motivo por el cual acordaron llevar adelante una ofensiva legal conjunta para la eliminación de tasas , como la tasa vial y la tasa a las guías ganaderas; que no brindan contraprestación alguna. Convirtiéndose en un tributo más que deben afrontar los bonaerenses

Es de destacar que, a diferencia de un impuesto, las tasas municipales deben, por ley, brindar una contraprestación. Por ejemplo, si un municipio cobra a sus vecinos un plus por la carga de combustible bajo el concepto de tasa vial, para reparación y mantenimiento de los caminos rurales y estos están intransitables porque hace meses que la máquina vial no pasa, el cobro de esa tasa es ilegal.

El "mantra" que hace temblar a los muncipios

“Toda tasa debe tener una contraprestación efectiva”, repiten los abogados que asesoran al campo. No es una frase hecha para una pancarta; es un argumento jurídico con antecedentes que hace temblar a más de un jefe comunal. La Justicia sentó jurisprudencia en municipios como Azul y Daireaux, donde obligaron a las comunas a devolver el dinero recaudado por servicios que nunca se prestaron.

Según pudo reconstruir este diario uno de los abogados que hablo ante los representantes del campo en Rauch afirmó que el fallo judicial “abrió una puerta grande que puede generar un efecto dominó". Algo a lo que temen los intendentes bonaerenses.

En diálogo con MDZ Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, respaldó la iniciativa “valoramos que los productores estén viendo como reclamar por el cobro de tasas, que los municipios claramente no la están gastando en el mejoramiento de los caminos rurales; pero más valoramos que la justicia por fin esté empezando a cambiar la mirada y aplaudimos que por fin vaya en este sentido; cuando años atrás no tenían en cuenta esos reclamos”

“Los intendentes deben entender que la tasa vial es específica para el mantenimiento de los caminos rurales. No puede ser que todos los años sea una lucha cuando se siembra y se cosecha por el mal estado de los caminos -agregando- Es un tema recurrente a todos los productores de la provincia que coinciden que la situación se agravó en los últimos tres años”, sostuvo el dirigente de CARBAP

La eliminación de tasas municipales cajoneadas en los Concejos Deliberantes

Los proyectos presentados en los Concejos Deliberantes para eliminar o reducir tasas, en su mayoría, terminaron siendo cajoneados por las mayorías oficialistas. Motivo por el cual, ante el muro levantado por la política, se abrió la ventana de la Justicia.

El campo le exige a los intendentes que transparenten los gastos de los municipios, mientras crece la sospecha que los fondos de la tasa vial que deberían ir al mantenimiento de los caminos rurales terminan financiando el gasto corriente, la política o los "agujeros negros" administrativos de los municipios que nadie explica.

¿Es el fin de “los impuestos encubiertos” que cobran los municipios?

La decisión de los ruralistas ya está tomada: se agotaron las instancias administrativas y ahora se viene una oleada de denuncias masivas en la justicia provincial.

Ante la irrupción de la justicia, los intendentes bonaerenses que cobran la tasa vial se encuentran ante una encrucijada que no se resuelve con una foto o una promesa de campaña. Deben elegir entre hacer efectiva la contraprestación y poner a trabajar las maquinas en el mantenimiento de los caminos rurales o prepararse para encarar un proceso judicial que podría secar las arcas municipales