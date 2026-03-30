Alertan por delincuentes que disparan contra cámaras de seguridad de una empresa de videovigilancia en Maipú

Dos ataques fueron perpetrados en los últimos días contra cámaras de seguridad de una empresa de videovigilancia en Maipú . En ambos casos, los delincuentes que causaron los daños quedaron registrados por otros aparatos monitoreados por la misma compañía de seguridad privada. Además, los hechos fueron denunciados y la Justicia comenzó a investigar.

Desde hace un tiempo, la firma NVS Seguridad comenzó a ofrecer su servicio de videovigilancia en la provincia y, en la actualidad, cuentan con 115 cámaras de seguridad monitoreadas en diferentes sectores de San Martín , Tunuyán y Maipú .

Fuentes de la empresa consultadas por MDZ explicaron que, en mencionado departamento del Gran Mendoza se colocaron domos de videovigilancia en zonas que no contaban con presencia de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) y en las que se vienen registrando numerosos episodios delitivos.

Esa situación condujo a que, desde NVS Seguridad comenzaran a alertar sobre estos ilícitos a las autoridades y, por esa razón, aumentaron los desplazamientos y patrullajes policiales. Aparentemente, eso provocó malestar entre los malvivientes que operan en esos sectores, quienes perpetraron en menos de una semana dos ataques hacia las cámaras de seguridad monitoreadas por la firma privada.

De acuerdo con la información, el primero de los episodios se registró la noche del miércoles 25 de este mes en el ingreso al barrio Parque Norte , un sector considerado peligroso dentro del distrito de Gutiérrez .

Las imágenes muestran a tres sujetos que salen de esa barriada y se dirigen hacia un poste donde estaba colocado uno de los domos de videovigilancia. Acto seguido, producto de algún elemento contudente que fue arrojado por los delincuentes, el aparato precipita y queda colgando, hasta que se pierde la señal de video.

Pero el hecho de mayor gravedad tuvo lugar durante la madrugada de este lunes, cuando una cámara captó el ataque contra otro de los domos en el barrio El Rosal, más precisamente sobre calle 4, cerca de un pasaje peatonal, detallaron las fuentes del caso.

Embed - Ataque Cámaras 1 Gentileza NVS Seguridad.

En el video se observa a dos individuos que visten ropas oscuras y se acerca hasta el sector donde se encuentra el dispositivo. En ese instante, disparan un arma de fuego contra el domo y lo destruyen por completo, para luego darse a la fuga.

En ambos casos, la empresa radicó las denuncias correspondientes, por lo que las autoridades judiciales ya tomaron intervención. Más allá de eso, hasta la noche de este lunes no se habían registrado detenidos por esos hechos.