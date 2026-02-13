La Justicia rechazó el último recurso de Lázaro Báez en la causa "El Entrevero"

La Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el intento del empresario santacruceño de llegar a la Corte Suprema para revertir su condena a cuatro años y medio de prisión por lavado de activos, al tiempo que confirmó que deberá abstenerse de administrar o disponer de sus bienes.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal cerró el último intento de Lázaro Antonio Báez de llevar a la Corte Suprema de Justicia una de sus condenas por lavado. Los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario, confirmando así la pena a cuatro años y medio de prisión en la causa conocida como "El Entrevero".

“El Entrevero” es un expediente derivado de “Ruta del dinero”, donde Báez y otros fueron condenados por la compra de una lujosa estancia de 150 hectáreas en la localidad balnearia de José Ignacio en Uruguay por 14 millones de dólares; todo a través de diversas sociedades y testaferros para buscar ocultar al verdadero propietario.

Entrevero El Entrevero En agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 4 había ordenado que los condenados en dicho expediente con penas superiores a tres años se abstuvieran de realizar actos de administración o disposición de sus bienes, una medida que afecta directamente el patrimonio del empresario. La resolución también estableció que debía comunicarse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para que intervenga un juzgado civil en virtud de las accesorias legales impuestas.

Contra esa decisión, la defensa de Báez buscó aval en tres instancias: presentó un recurso de casación que fue rechazado, luego una queja que tampoco prosperó y, finalmente, este recurso extraordinario ante la Corte Suprema que ahora la Cámara de Casación declaró inadmisible. Ante ello, el máximo tribunal penal del país señaló que "no se advierte que la sustancia de los planteos en que el impugnante funda su recurso implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada".