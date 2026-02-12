Arrancó el traspaso de la Justicia laboral a la órbita del Gobierno porteño

La inclusión de la transferencia de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires como anexo de la norma de reforma laboral apuró el arranque del proceso. Se trata de la firma y aprobación del convenio que para poner en marcha ese pase .

Así puede decirse que arrancó el proceso de transferencia del Fuero Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Es un proceso largo, pero ya hay un convenio firmado por los dos distritos que fue aprobado en la madrugada de este jueves por el Senado, como anexo de la Ley Laboral que sancionó la Cámara.

Si todo está encausado, el convenio firmado por Manuel Adorni representando al Gobierno Nacional y por el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, dará el segundo paso: la aprobación por Diputados y luego la ratificación del documento por la Legislatura porteña . Se trata del pase de parte de la Justicia del Trabajo nacional.

Con la ratificación por parte de la Legislatura porteña es que a partir de entonces, como señala el acuerdo, comenzarían a correr 180 días para que la Ciudad ponga en marcha el fuero Laboral.

Sin embargo, falta un paso que es clave para concretar la transferencia en cuestión, que es definir el monto que el Gobierno Nacional le pasará a la Ciudad de Bueno Aires por el traspaso y teniendo en cuenta que el distrito porteño ya comenzó a realizar concursos para la designación de jueces. Lo que se transfiere “son competencias, no personas”, explicó Tapia. El ministro explicó en sus redes sociales que “el traspaso de las competencias laborales a la Ciudad ya tiene media sanción". "Desde el primer día lo dijimos: la Ciudad debe ser plenamente autónoma. La Corte lo ratificó en el Fallo Levinas y, ahora los legisladores empezaron a saldar una deuda de más de 30 años con los porteños”, sentenció.

Alcances del acuerdo: lo que se transfiere y lo que queda excluido

En la primera cláusula del acuerdo está definido que “el Estado Nacional transfiere y el Gobierno de la Ciudad asume la competencia material y la función judicial prevista para la Justicia del Trabajo de la Ciudad de acuerdo a la ley porteña que diseñó el fuero Laboral para el distrito que gobierna Jorge Macri.

Por otra parte se señalan materias que quedan excluidas de la transferencia, entre otros, los conflictos colectivos de trabajo.

En la Cláusula Tercera del documento se apunta a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se compromete, en un plazo no mayor a 180 días corridos de la entrada en vigencia del acuerdo a “llevar a cabo de manera inmediata el procedimiento de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público (Fiscalía, Defensa y Tutelar) para el Fuero del Trabajo de la Ciudad,” conforme a los mecanismos de selección previstos en la normativa vigente y a “adoptar todas las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para asegurar la efectiva puesta en funcionamiento del Fuero del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”.

El factor presupuestario: el inicio de la negociación por los recursos

EI Gobierno porteño se compromete también a adoptar, en caso de que fuera necesario en razón del volumen de causas que se inicien en el Fuero del Trabajo , todas las medidas legislativas, administrativas "garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo".

Luego en la cláusula séptima se definen las negociaciones para la transferencia de recursos. Ambas jurisdicciones acuerdan dar inicio a las negociaciones para la celebración de los convenios específicos de transferencia de recursos, conforme a lo establecido en el artículo 75 de Constitución Nacional y al 13 de la Constitución porteña.

“A tal fin, los firmantes designarán un representante cada uno a los efectos de la determinación de los recursos a transferir, la estimación y liquidación de los importes respectivos, y suscripción de los convenios específicos de transferencia de recursos", menciona. Recién entonces comenzaría el funcionamiento del fuero laboral propio de la Ciudad.