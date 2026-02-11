Jorge Macri ya despliega su estrategia para el año previo a 2027

No todo es la coparticipación. En su necesidad de acuerdos con el Gobierno nacional, el jefe porteño ahora espera la transferencia del fuero labora al distrito porteño para lo cual ya tiene ley propia de Justicia del Trabajo y concursos realizados para la apertura de juzgados. Cuando el convenio entre los dos distritos ingrese al Congreso con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, Jorge Macri ya habrá avanzado en su reclamo por ampliar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No es poco, aún cuando restará determinar el monto de la partida presupuestaria que le corresponderá a la Ciudad por la transferencia, si se concretara.

Como sea, Jorge Macri acumula actos de gestión en la previa de 2027, el calendario donde piensa disputar otro mandato. Por eso ensaya la estrategia clásica para su situación que es el despliegue de actividades que muestren el rumbo junto con obra pública para mostrar en el año electoral.

Por lo pronto el Jefe porteño mantuvo un verano activo que promociona las bondades de la Ciudad y las posibilidades de recreación en su geografía. Suma recuperación de inmuebles desalojando a usurpadores y también apunta a la seguridad mostrando dureza, como en la jornada que pidió que echen del país a una “banda de colombianos” que robaban autos. Todo al tiempo que se propone construir otra línea de subte y mientras se define cómo será la convivencia con La Libertad Avanza y si habrá rearmado en el PRO.

Ahora espera la transferencia del fuero del Trabajo. Más allá del convenio necesario entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño, faltará determinar los recursos para lo cual se pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia del acuerdo. La Justicia nacional se quedaría con las causas en curso y “con lo residual y competencias federales” y la Ciudad comienza con conflictos individuales, es decir, que se deberán poner en marcha los juzgados del trabajo de la ciudad en ese plazo, para lo cual el distrito porteño ya viene haciendo concursos para armar los juzgados.

En ese sentido, Gabino Tapia explicó que “la firma del convenio de transferencia de competencias es un nuevo hito en la consolidación de la autonomía de la ciudad” y es “cumplir con la letra de nuestra constitución nacional. Implica que se brinde al porteño la posibilidad de tener su justicia del trabajo (como tienen todas las provincias) ágil, cercana y moderna”.