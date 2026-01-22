Jorge Macri refuerza su agenda internacional con una reunión con Alberto Núñez Feijóo

Jorge Macri viajó a España para tener una serie de reuniones oficiales con funcionarios y líderes del Partido Popular.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanzó esta semana con su agenda internacional durante una visita oficial a Madrid, donde mantuvo encuentros con dirigentes políticos, empresarios y referentes académicos, con el objetivo de fortalecer la proyección externa de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales hitos del viaje fue la reunión con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Según informaron fuentes oficiales, ambos dialogaron sobre el escenario político y económico internacional, los desafíos de las grandes ciudades y las posibilidades de cooperación entre Buenos Aires y España, en especial en materia institucional, desarrollo urbano y posicionamiento global.

Del encuentro participó también el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo. En la conversación se abordaron las afinidades políticas entre el PRO y el PP, así como intereses compartidos vinculados a la gestión urbana y la inserción internacional.

El encuentro entre Jorge Macri y Alberto Núñez Feijóo image X | @jorgemacri La visita incluyó además una agenda económica y empresarial. En ese marco, Macri participó de un desayuno organizado por la Fundación Libertad, del que formaron parte empresarios, intelectuales y dirigentes políticos. Allí se intercambiaron visiones sobre el contexto regional y el rol de la inversión y la innovación en el desarrollo productivo.

Acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, el jefe de Gobierno realizó una presentación sobre la Ciudad de Buenos Aires, en la que expuso las principales líneas de gestión y el marco general en el que busca atraer inversiones, con referencias a las políticas financieras y de seguridad que impulsa la administración porteña.