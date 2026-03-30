Se viene la Feria Argentina del Alfajor en Mendoza: cuándo y dónde será

Una nueva Feria del Alfajor llega a la Ciudad de Mendoza en abril. Los detalles del evento para participar. La entrada es gratis.

Durante los primeros días de abril, en la Báscula de la Nave Cultural, con entrada libre y gratuita se va a realizar la Feria Argentina del Alfajor en Mendoza. La propuesta ha sido organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor, Mundexpo, Empuje y Jump Agencia.

Vale recordar que más de 30 mil personas en 2025 fueron parte de este evento y ahora asoma la segunda edición de la Feria del Alfajor con una "propuesta federal que combina gastronomía, producción nacional y diversión para toda la familia".

Cuándo será la feria del alfajor en Mendoza Del 3 al 5 de abril, de 14 a 22 horas, los visitantes podrán disfrutar de más de 60 marcas de alfajores de todo el país, desde sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional, además de food trucks, stands de emprendedores y productos gastronómicos locales.

Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria, que reconoce la creatividad, la calidad y el esfuerzo de los productores participantes.

Un clásico argentino que puedes preparar en tu cocina Feria del Alfajor en Mendoza. Shutterstock Entre las marcas confirmadas para esta edición se encuentran Alfacookies, Entre Dos, Lolo, Achican, Arbanit, Alfajor Barrigón, Carpa Azul, Dulce Copla, Dulce Latido, JM Alfajores, Mendukos, Mi Mejor Receta, Montaña Blanca, Namaste, Panza Verde, Sr. Alfajor y Sweet Bee.