La Fiesta del Alfajor ya tiene fecha y será gratis: todo listo para un fin de semana único

Confirmado: la Fiesta del Alfajor ya tiene fecha y será gratis. El evento más dulce del año vuelve con entrada libre y miles de visitantes.

La Feria Regional del Alfajor será en el fin de que viene. Foto: Genitleza Feria Nacional del Alfajor

Es un plan que nadie quiere perderse. La Fiesta del Alfajor Regional 2026 ya confirmó fechas y vuelve con todo. El evento se realizará el 2 y 3 de mayo con entrada libre. La sede será San Antonio de Areco, uno de los destinos más elegidos por su historia y cercanía con la capital.

Cuándo es y dónde se hace la Fiesta del Alfajor La celebración tendrá lugar en la Plaza Ruiz de Arellano, el espacio central de la ciudad. Allí se instalarán decenas de productores de alfajores de distintas regiones del país. También habrá espectáculos, actividades familiares y el clásico corte del alfajor gigante.

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Se espera una gran convocatoria. En ediciones anteriores, miles de personas visitaron el evento durante el fin de semana. La combinación de gastronomía, cultura y tradición lo convierte en uno de los encuentros más atractivos del calendario.

Llegar es simple. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto es directo por Ruta Nacional 8. El viaje dura cerca de 1 hora y media. También hay servicios de colectivo que conectan con el centro de Areco.