Alto Agrelo se convierte en epicentro mundial del salto y lanza su apuesta más ambiciosa

Más de 250 jinetes, caballos de alto rendimiento y delegaciones de distintos países llegarán a Mendoza para un evento que ya dejó de ser promesa. Del 26 al 29 de marzo, Alto Agrelo será sede de una nueva edición del *Concurso Internacional de Saltos Casa David – Wine & Horses (CSI 1)**, uno de los torneos más importantes del calendario hípico argentino.

La competencia tendrá su punto máximo en el Gran Premio Copa Casa David 2026 , con saltos de hasta 1,40 metros y la participación de figuras nacionales e internacionales. Chile, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador y Sudáfrica estarán representados en una cita que crece en nivel y convocatoria año a año.

En paralelo, Casa David aprovechará el torneo como plataforma para mostrar el avance de un desarrollo mucho más amplio: el ecosistema Reserva Alto Agrelo , que combina producción vitivinícola, turismo premium y un ambicioso proyecto inmobiliario.

Uno de los momentos clave será la presentación del Malbec Reserva Alto Agrelo , elaborado con el asesoramiento de Michel Rolland y Marcelo Pelleriti. A esto se suma el inicio de la comercialización de un barrio de montaña con 116 chacras de gran tamaño, pensado como un espacio exclusivo que integrará naturaleza, servicios y acceso a experiencias vinculadas al vino y la hotelería.

En ese esquema también aparece el futuro hotel Casa Duhau , parte de la línea Unbound Collection de Hyatt, que buscará posicionar a la zona dentro del circuito internacional del turismo de lujo.

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, la actividad se desarrollará durante cuatro jornadas entre las 9 y las 18, con pruebas para todas las categorías —desde escuela hasta primera— y un segundo remate de caballos de salto que incluirá 14 ejemplares.

Como novedad, el predio estrenará una ante pista de geotextil, única en la región, diseñada para mejorar el rendimiento y cuidado de los equinos en competencia.

La expectativa es alta: más de 1.000 personas acompañarán a las delegaciones y se espera superar los 5.000 asistentes de ediciones anteriores. Además, lo recaudado por entradas será destinado a Conin Luján de Cuyo.

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De fondo, la Cordillera.

En el medio, el deporte.

Y alrededor, un proyecto que busca posicionar a Mendoza en otro nivel.

Porque esta vez, no se trata solo de saltar obstáculos. Se trata de dar un salto más grande.

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