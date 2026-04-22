China y Japón cada vez más enfrentados: Asia en vilo por la alta tensión

Un destructor China navega frente a las islas de Okinawa en pleno aumento de la tensión con Japón. Las dos potencias de Asia, cerca del enfrentamiento.

La Armada de China ha informado este miércoles de que varios de sus buques, incluido un destructor, han navegado frente a varias islas de la prefectura de Okinawa, en Japón, en pleno aumento de la tensión entre los dos países y al término de una serie de maniobras militares en la zona.

El paso de estas embarcaciones frente a las islas de Yonaguni e Iriomote ha tenido lugar tras una serie de actividades marítimas con las que China ha puesto a prueba sus capacidades en alta mar en zonas del Pacífico, mientras Asia se mantiene en vilo por la situación.

Así lo ha confirmado el Mando de Teatro Oriental del Ejército de China, encargado de este tipo de operaciones y las cuestiones relacionadas con el estrecho de Taiwán y que ha cifrado en 133 los buques utilizados durante estas maniobras, según informaciones de la agencia china Xinhua.

China y Japón se amenazan Aunque Japón admite el paso de buques extranjeros a través de este canal, el país se reserva el derecho a tomar medidas en caso de que otros barcos lo hagan y se desvíen hacia aguas territoriales. Las maniobras fueron puestas en marcha el lunes poco después de que las fuerzas japonesas se sumaran también a una serie de actividades militares con Filipinas y Estados Unidos, entre otros países.

Armada China buques barcos La Armada de China se movilizó y la de Japón también lo hizo. Foto Efe EFE