A un mes de su retiro del tenis, Rafa Nadal hizo una confesión sobre su futuro: "No puedo parar, no entiendo mi vida sin..."

Rafael Nadal es una leyenda del tenis. El español, integrante del Big Three junto a Roger Federer y Novak Djokovic, le puso punto final a su carrera profesional luego de que España cayera ante Países Bajos por los cuartos de final de la Copa Davis. El mallorquín disputó el primer partido de la serie y perdió ante Botic Van de Zandschulp (6-4 y 6-4). Sin embargo, la ilusión de España se renovó en la victoria de Carlos Alcaraz ante Tallon Griekspoor, aunque terminó dilapidándose tras la derrota del dobles, compuesto por Marcel Granollers (número 1 del mundo junto al argentino Horacio Zeballos) y el propio Alcaraz. La dupla española cayó por 7-6, 7-6 ante Botic Van de Zandschulp y Wesley Koolhof.

A un mes de haber dejado la actividad profesional, el ganador de 22 torneos de Grand Slam estuvo como invitado de honor en las NextGen ATP Finals que se disputaron Arabia Saudita y reveló sus planes a futuro: “Mi padre me preguntó qué quería hacer tras el tenis, si quería relajarme y disfrutar de la vida o seguir trabajando y hacer cosas. Mi respuesta fue que no puedo parar, que no entiendo mi vida sin objetivos“.

Rafa Nadal habló sobre sus planes a futuro. (Foto: Archivo)

“Quiero disfrutar de la familia, de los amigos y es verdad que he trabajado mucho desde que era un crío, así que quiero tiempo para disfrutar mi vida. Sin embargo, entiendo que en esta vida es importante tener motivaciones, objetivos y es por eso que estoy preparado para mi futuro“, sentenció el ganador de 14 Roland Garros en diálogo con el medio saudí The National.

Aunque no ofreció detalles concretos sobre cuál será su principal actividad en el futuro, Nadal expresó su deseo de estar aún más cerca de su academia y su fundación: “Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo en mi vida. Aún es pronto para hablar de ello porque hace tan solo un mes que he dejado de jugar al tenis, pero estoy muy ilusionado organizando mi futuro”.

Rafael Nadal anunció su retiro del tenis

Por otra parte, cuando Rafael Nadal se convirtió en el embajador del tenis en Arabia Saudita, el mallorquín recibió algunas críticas a nivel mundial por vincularse con la estrategia política del país de mejorar su imagen mediante el deporte. No obstante, el español explicó sus razones por las cuales aceptó este rol: “Ser embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudita para mí es una oportunidad de conocer una cultura distinta. Además, permite promocionar el tenis en una región en la que está creciendo y, como embajadores del tenis, tenemos que difundir el deporte por todo el mundo. El Medio Oriente es una región que se ha abierto al mundo en los últimos años, así que mi objetivo y mi motivación es acercar el tenis a las nuevas generaciones”.