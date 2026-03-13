Atento, Colapinto: que modificaría en Alpine la suspensión de dos carreras de la Fórmula 1

La Fórmula 1 evalúa suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente: cómo se modificaría el calendario de Colapinto.

Con la suspensión de los dos grandes premios del calendario a punto de confirmarse, Alpine y Colapinto tendrán tiempo de mejorar el A526 de cara al Gran Premio de Miami.

El conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos también empieza a impactar en el mundo del deporte. En la Fórmula 1 crece la posibilidad de suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, una decisión que modificaría el calendario de la temporada y que afecta directamente al argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine.

De acuerdo a versiones surgidas en medios internacionales, la FIA y la organización de la categoría analizan cancelar ambas fechas sin buscar circuitos reemplazantes. Si finalmente se toma esa decisión, la temporada 2026 pasaría de 24 a 22 carreras.

La Fórmula 1 podría cancelar los GP de Baréin y Arabia Saudita La Fórmula 1 analiza suspender los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita La Fórmula 1 analiza suspender los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente. @SkySportsF1 De acuerdo con el calendario original, el Gran Premio de Baréin esta programado del 10 al 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita debería disputarse una semana después en el circuito urbano de Jeddah.

Hasta ahora se había mencionado la posibilidad de buscar sedes alternativas para reemplazar esas fechas. Sin embargo, la logística aparece como un obstáculo fuerte: el calendario está muy ajustado y organizar un nuevo evento con tan poco tiempo resulta complejo para equipos y organizadores.

Embed Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026 En ese contexto, dentro de la categoría consideran cada vez más probable directamente cancelar ambas pruebas y retomar la actividad en el Gran Premio de Miami, previsto para el primer fin de semana de mayo.