Atento, Colapinto: que modificaría en Alpine la suspensión de dos carreras de la Fórmula 1
La Fórmula 1 evalúa suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente: cómo se modificaría el calendario de Colapinto.
El conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos también empieza a impactar en el mundo del deporte. En la Fórmula 1 crece la posibilidad de suspender los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, una decisión que modificaría el calendario de la temporada y que afecta directamente al argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine.
De acuerdo a versiones surgidas en medios internacionales, la FIA y la organización de la categoría analizan cancelar ambas fechas sin buscar circuitos reemplazantes. Si finalmente se toma esa decisión, la temporada 2026 pasaría de 24 a 22 carreras.
La Fórmula 1 podría cancelar los GP de Baréin y Arabia Saudita
De acuerdo con el calendario original, el Gran Premio de Baréin esta programado del 10 al 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita debería disputarse una semana después en el circuito urbano de Jeddah.
Hasta ahora se había mencionado la posibilidad de buscar sedes alternativas para reemplazar esas fechas. Sin embargo, la logística aparece como un obstáculo fuerte: el calendario está muy ajustado y organizar un nuevo evento con tan poco tiempo resulta complejo para equipos y organizadores.
En ese contexto, dentro de la categoría consideran cada vez más probable directamente cancelar ambas pruebas y retomar la actividad en el Gran Premio de Miami, previsto para el primer fin de semana de mayo.
Para Colapinto, que disputa su primera temporada completa como titular en Alpine, la modificación también implicaría un cambio en el ritmo de competencia. El argentino ya compitió en Australia y lo está haciendo en China, y tiene previsto volver a pista a fin de mes en el Gran Premio de Japón, antes de que se defina qué sucederá con las carreras previstas en Medio Oriente.