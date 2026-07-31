La filosa declaración de Cornejo contra los presos "streamers" de la cárcel San Felipe

Tras la polémica y la visibilidad nacional que tuvo la participación de presos del Complejo Penitenciario San Felipe en un popular streaming , el gobernador Alfredo Cornejo reconoció este viernes los problemas que tiene el ministerio de Seguridad para impedir el ingreso de teléfonos a las cárceles de Mendoza, pero a su vez sostuvo que estos internos "son bien tontos" al haberse puesto en evidencia .

El mandatario, que dialogó con la prensa en San Rafael en la visita al complejo hidroeléctrico Los Nihuiles , apuntó a la falta de herramientas regulatorias nacionales, como del ministerio de Seguridad de la Nación, para bloquear las comunicaciones, y reclamó una intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

"Es muy fácil ingresarlo (ndr: los celulares). Entra en un bolsillo, entra en cualquier cosa", admitió el mandatario respecto a los celulares que ingresan de manera ilegal a las cárceles, al ser consultado por el hecho que tomó estado público.

Lejos de negar las falencias del sistema, Cornejo habló de los problemas a nivel provincial, pero también sumó que es un problemas que afecta "a todas las cárceles del país".

El reclamo al Gobierno nacional y al Enacom

El gobernador señaló que actualmente existen "dos obstáculos" para avanzar en una solución más efectiva. El primero está vinculado a una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que habilita mecanismos de bloqueo de telefonía únicamente en cárceles federales; mientras que el otro requiere también de una medida del Enacom.

"No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos porque la resolución del Ministerio de Seguridad solo lo hace para las cárceles federales", afirmó y agregó que Mendoza viene reclamando que esa herramienta también pueda aplicarse en los establecimientos penitenciarios provinciales.

El segundo punto involucra al Enacom, organismo que tiene facultades para ordenar a las empresas de telefonía celular la inhabilitación de líneas detectadas dentro de las cárceles.

Gobierno

"Le hemos ofrecido una resolución que permita bloquear todos los teléfonos que se identifiquen adentro de la cárcel, con lo cual meter un teléfono no tendría ningún sentido porque no tendrían comunicación", explicó.

Cornejo indicó que la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, envió hace aproximadamente un mes una propuesta formal al organismo nacional y que aún aguardan una respuesta. "La ministra le ha dado una redacción específica al Enacom hace 30 días y estamos esperando una respuesta. Ojalá en breve saquen esa resolución", señaló.

Bloquear las líneas de celulares

Para el gobernador, el eje de la discusión no debería centrarse únicamente en cómo ingresan los teléfonos a las cárceles -al insistir en que no es difícil ingresarlos-, sino en la posibilidad de inutilizarlos una vez detectados. "Lo que hay que hacer es bloquearlos y las telefónicas son las que pueden hacerlo en forma individualizada", afirmó.

En consecuencia, sostuvo que la tecnología que podrían implementar a raíz de las medidas de Seguridad nacional y el Enacom permitiría identificar los dispositivos o líneas activas dentro de los penales y proceder a su desactivación. De esa manera, aunque un interno lograra ingresar un aparato, no podría utilizarlo para comunicarse.

"Cualquier teléfono que se identifique se lo bloquea el número y de nada vale tener la carcasa adentro si no puede funcionar", sostuvo.

En ese marco, negó que la responsabilidad deba recaer exclusivamente sobre la Provincia o el Servicio Penitenciario al remarcar que la decisión final depende de organismos nacionales y de la colaboración de las empresas de telecomunicaciones.

Cornejo dijo que "son bien tontos" los presos que participaron del streaming

Cornejo también se refirió específicamente al episodio que involucró a internos del penal mendocino, que fue realizado a través de la plataforma OmeTV, donde mantuvieron una conversación con el streamer bonaerense Valentín Melo, quien cuenta con más de 600.000 seguidores en redes sociales.

Aunque calificó el hecho como "una novedad", Cornejo consideró que los presos terminaron exponiendosé por revelar las falencias del sistema penitenciario.

@valenmelograna

"Si bien es novedad que unas personas privadas de la libertad estén saliendo en un streaming, son bien tontos de ponerse en evidencia", expresó.

Y agregó "Si las 'telco' (ndr: telecomunicaciones) no se comprometen con eso y la órbita nacional no acompaña, va a ser difícil", concluyó.