Anuncian un fin de semana largo con heladas intensas y lluvias aisladas en el país

Heladas , lluvias dispersas y un marcado descenso térmico marcarán el pulso del fin de semana largo por el 1 de mayo en Argentina, con el avance de una masa de aire frío que irá ganando protagonismo en gran parte del territorio.

El pronóstico anticipa un escenario de fuerte contraste regional: mientras algunos sectores tendrán precipitaciones concentradas, amplias zonas —en especial la región pampeana— continuarán con escasa o nula actividad.

Este jueves, las lluvias se limitarán al sur de la cordillera patagónica, con acumulados importantes en áreas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el resto del país, predominarán condiciones estables, con eventos débiles solo en el extremo norte.

Para el viernes, la inestabilidad se trasladará hacia el noreste argentino, afectando principalmente a Misiones y Corrientes, con registros moderados. En paralelo, el centro del país y Buenos Aires seguirán sin precipitaciones significativas.

Durante el sábado y domingo, la actividad pluvial perderá intensidad y quedará confinada al norte, consolidando un panorama mayormente seco en las principales regiones productivas.

Pronóstico de heladas

En el aspecto térmico, el cambio más relevante llegará desde el sábado, con un descenso generalizado de las temperaturas mínimas.

En el centro del país se ubicarán entre 8 °C y 12 °C, mientras que en la Patagonia podrían descender por debajo de cero, favoreciendo heladas de moderada a fuerte intensidad.

El domingo se perfila como la jornada más fría del fin de semana largo, con máximas más bajas incluso en el norte argentino. Este escenario impactará especialmente en el sector agropecuario, con heladas que comenzarán a generalizarse en el sur del país.