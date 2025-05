Dónde está el tesoro de Mendoza: el Gobierno invirtió en bonos y plazos fijos los U$S 1.023 millones del fondo de Resarcimiento

El Gobierno Provincial avanza en el proceso de adjudicación de obras con los U$S 1.023 millones de los fondos del Resarcimiento (producto de los perjuicios por la Promoción Industrial), mientras realiza en paralelo también inversiones mediante plazos fijos y fondos del tesoro norteamericano, con el objetivo de "mantener" el valor de los recursos económicos y no perder poder adquisitivo con la inflación de la moneda estadounidense.

Según un informe del ministerio de Hacienda a marzo de este 2025, la Provincia mantenía la inversión de U$S 868,07 millones en diversos instrumentos de inversión, lo que representa un 84,8% del total.

No obstante, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó en diálogo con MDZ que la totalidad de los fondos están plazos fijos o en bonos del tesoro americano.

"Sería un despropósito tener el dinero en la cuenta, cuando podría generar intereses", marcó el funcionario.

Víctor Fayad y Natalio Mema. MDZ

A la fecha, en base a dichas inversiones, la Provincia ha aumentado los fondos a U$S 1.035,7 millones, que representan U$S 12,34 millones más que el dinero que recibió de la Nación, que eran los famosos U$S 1.023,36 millones.

Ganancias e inversiones

Respecto a esa diferencia positiva, se informó que U$S 2,62 millones corresponden a intereses acreditados de plazos fijos; U$S 5,09 millones de intereses devengados de plazos fijos (ganancias que aún no puede "retirar); y U$S 9,2 millones de intereses de instrumentos de inversión (bonos); mientras que también hubo U$S 4,57 millones de impuestos y gastos bancarios, lo que dio una posición neta de los U$S 1.035,7 millones.

Por otro lado, los U$S 838,07 millones invertidos están divididos casi en partes iguales: U$S 435,09 millones en plazos fijos y U$S 432,97 millones en "instrumentos de inversión en dólares". Una pequeña porción hay de instrumentos de inversión en pesos, que son equivalentes a U$S 0,34 millones.

Fayad sostuvo que, completando el 100% de las inversiones del dinero, hay levemente más porcentaje de dinero en plazos fijos que en bonos del tesoro.

Sobre los propios plazos fijos en Argentina, se dividen actualmente en cinco bancos: Banco Nación, con U$S 303,49 millones; Banco BBVA, con U$S 40,69 millones; Banco Macro, con U$S 40,4 millones; Banco Supervielle, con U$S 30,27 millones; y Banco Hipotecario, con U$S 20,25 millones.

Los U$S 1.023 millones se iban a invertir en Portezuelo del Viento, pero no hubo aval del Coirco.

En tanto, los títulos elegibles del tesoro norteamericano donde hay inversiones del Gobierno de Mendoza son tres: US Treasury TIPS (Valores del Tesoro americano Protegidos contra la Inflación), con U$S 281,39 millones; US Treasury Bills (Letras del Tesoro americano), con U$S 126,73 millones; y US Treasury Notes (Notas del tesoro americano), con U$S 24,85 millones.

Los primeros se ajustan según la variación de la tasa de inflación; los segundos son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; y los últimos son instrumentos de deuda pública emitidos por el gobierno estadounidense para financiar sus operaciones.

En cualquiera de los tres casos de los bonos, son unos de los más seguros a nivel mundial, según ha manifestado el propio gobierno provincial, ya que están respaldados por el propio Gobierno norteamericano.

Liquidez "inmediata" y ganancias entre un 3,5 y 4%

El Ministro garantizó que, más allá de tener el 100% de los recursos invertidos, hay disponibilidad "inmediata" en el uso de los recursos para lo que será a futuro el pago de los certificados de obra.

Mencionó que la Provincia conoce "con 30 días de anticipación" los desembolsos que tiene que hacer, lo que le da un margen más que aceptable para, por ejemplo, vender bonos, o no reinvertir el total de los plazos fijos que van venciendo.

De esta forma, explicó que, según la conveniencia provincial, los plazos fijos están a 90, 180 o 360 días; mientras que los bonos tienen "liquidez inmediata" y "se pueden vender de un día para el otro, más allá que los vencimientos puedan ser largos".

De acuerdo a los bancos donde se realizan dichos plazos fijos, Fayad expresó que piden "compulsa" entre los dos bancos públicos y en el top 10 de los bancos privados según establece el Banco Central. El que mejor interés ofrezca, es donde se invierte.

En tanto, mencionó que los bonos están distribuidos para ampliar también las inversiones. Si bien los "TIPS" tienen mínimos de compra a 10 años (los Bills y Notes son menores), insistió en que "todos se pueden vender de forma inmediata".

Víctor Fayad y Alfredo Cornejo.

Sobre la rentabilidad, los plazos fijos en dólares, en promedio, tienen un 3,5% de interés anual; mientras que los bonos varían entre el 3,5% y el 3,8%, mientras que el que se ajusta por inflación, se toma el IPC norteamericano y "un 0,5% más".

Por último, teniendo en cuenta la rentabilidad, se especula que, de mantenerse las inversiones tal como están ahora, el Estado Provincial podría acumular entre 20 y U$S 25 millones más al año de intereses de los plazos fijos y bonos.

Acciones para "mantener" el poder adquisitivo

En el informe de Hacienda, se destaca que en diciembre del 2023 el Poder Ejecutivo aprobó la "adenda" al contrato de fideicomiso, con el cual trasladó la manda fiduciaria a Mendoza Fiduciaria S. A., y destacaron que entre sus obligaciones, se encuentran:

Respecto a las obras: "A realizarse, licitar y contratar todo tipo de obras y servicios vinculados a ellas, como también ejercer la inspección y supervisión y otorgar avales o garantías para respaldar el pago de las obras".

Respecto a la administración de fondos: "Prever la administración de liquidez para solventar las obras, y realizar todo tipo de operaciones financieras, crediticias o bursátiles tendientes a administrar e invertir los fondos provenientes de los servicios de las letras instransferibles".

De esta forma, aclararon que las inversiones "transitorias" se deben realizar "de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Hacienda y en el marco de lo establecido en el Decreto 1266/2021".

Además, acotaron que el decreto 2070/24 establece el mecanismo para selección de obras prioritarias y el requerimiento de asignación de fondos al fideicomiso, donde el fiduciario "se compromete a mantener los fondos asignados sin otros compromisos que las obras prioritarias informadas por la Subsecretaría de Infraestructura, como así también realizar la planificación financiera adecuada para que las obras adjudicadas puedan ser financiadas".