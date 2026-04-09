"No todos están mejor, por eso pedimos paciencia": Milei volvió a defender su programa económico

Javier Milei lanzó una dura crítica contra el periodismo y sostuvo la defensa del programa económico del Gobierno a pesar de las inconsistencias del modelo libertario.

Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo en una nueva publicación en su perfil de X. "El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes", lanzó durante la tarde de este jueves.

"Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023", subrayó el Presidente en relación a los datos del programa macroeconómico objetados por la prensa.

En este sentido, el jefe de Estado señaló que "con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años."

Las reservas del programa económico de Milei Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2042332243373203953&partner=&hide_thread=false PRIMERO LOS DATOS

El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes.



Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está… — Javier Milei (@JMilei) April 9, 2026 No obstante, Milei aseguró que no todos están mejor "y que sería intelectualmente deshonesto afirmarlo". En esta línea, manifestóque los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución.

"Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado", afirmó.