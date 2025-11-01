"Una basura": Graciela Alfano acusó a Susana Giménez de generarle daños en su salud

Graciela Alfano lanzó un durísimo descargo contra Susana Giménez y la responsabilizó por el herpes zóster que padeció.

La actriz acusó a Susana Giménez de ser la responsable de sus problemas de salud. / Captura América TV

Una vez más, la histórica disputa entre dos de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, Graciela Alfano y Susana Giménez, sumó un capítulo explosivo. La actriz y exvedette se presentó ante los micrófonos de Desayuno Americano y lanzó una contundente denuncia, responsabilizando directamente a la diva por el grave problema de salud que padeció.

La acusación de Alfano a Susana: “Esto bajó mi sistema inmunológico” Graciela Alfano detalló la gravedad de su diagnóstico y explicó que no se trató de un simple malestar. “Si hay algo espantoso, es el herpes zóster. Todos los que tuvimos varicela lo tenemos acá atrás, en un ganglio que se despierta cuando el sistema inmunológico baja”, explicó. La actriz relató que en esta ocasión el virus fue particularmente agresivo: “Esto fue en la cara, en los nervios faciales, auditivo, ocular, fue realmente lo peor".

Susana Giménez y Graciela Alfano Susana Giménez y Graciela Alfano están en guerra. Instagram Gimenezsuok/ Captura de pantalla Instagram Iconoalfano. El detonante de su enfermedad, insistió Alfano, tuvo nombre y apellido. Sin mencionar directamente a la diva de los teléfonos, la actriz se refirió al duro intercambio que mantuvieron. “Lo que saqué como conclusión es que yo dejé... ustedes saben que hubo un episodio ahí con una mujer muy famosa, qué sé yo, ya... olvidable”, dijo, en clara alusión a Susana Giménez.

Según el testimonio de la actriz, las palabras de la diva y la posterior exposición mediática ejercieron sobre ella un desgaste emocional que la desbordó y afectó directamente a su salud. “Las palabras lastiman. Esto bajó mi sistema inmunológico”, relató Alfano.

Graciela Alfano y un duro mensaje a Susana Giménez. Finalmente, Graciela Alfano se mostró escéptica sobre un arrepentimiento de la conductora. "Calculo que esta señora debe estar riéndose: ‘Ah, ja, ja, le dio el herpes zóster’", disparó y luego lanzó una dura advertencia: “Pero eso lo único que hace es burlarte de alguien a quien le generaste un daño así, es convertirte en una basura. Ojalá tenga un poco de sentido común y deje de hacer esas cosas porque son lamentables”.