El ejercicio de 3 minutos que los mayores de 50 años deben hacer al despertar
Esta rutina es recomendación principal de los fisioterapeutas para asegurar una vejez. Un ejercicio de 3 minutos.
Mantener el cuerpo en movimiento constante es la clave definitiva para conservar la juventud después de los cincuenta. El ejercicio más recomendados incluyen rutinas que deben hacer a diario.
Beneficios del ejercicio articular diario
A partir de los 50, el líquido sinovial que lubrica las articulaciones disminuye de forma natural, hay rigidez y dolores crónicos generalizados.
Los entrenamientos enfocados en la flexibilidad dinámica lubrican los cartílagos, mejoran la postura corporal y devuelven el rango de movimiento perdido con los años.
Realizar estos ejercicios sencillos cada mañana reduce drásticamente el riesgo de sufrir lesiones musculares o caídas peligrosas durante las actividades cotidianas.
La práctica constante estimula la circulación sanguínea hacia las extremidades, disminuyen la sensación de pesadez en las piernas y los molestos dolores lumbares.
No se necesita levantar pesas pesadas ni realizar esfuerzos extremos, basta con dedicar unos minutos a movilizar suavemente el cuello, hombros y caderas.