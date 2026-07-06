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El ejercicio de 3 minutos que los mayores de 50 años deben hacer al despertar

Esta rutina es recomendación principal de los fisioterapeutas para asegurar una vejez. Un ejercicio de 3 minutos.

Julián Martínez

Flexibilidad total.

Flexibilidad total.

Mantener el cuerpo en movimiento constante es la clave definitiva para conservar la juventud después de los cincuenta. El ejercicio más recomendados incluyen rutinas que deben hacer a diario.

Beneficios del ejercicio articular diario

A partir de los 50, el líquido sinovial que lubrica las articulaciones disminuye de forma natural, hay rigidez y dolores crónicos generalizados.

Los entrenamientos enfocados en la flexibilidad dinámica lubrican los cartílagos, mejoran la postura corporal y devuelven el rango de movimiento perdido con los años.

Realizar estos ejercicios sencillos cada mañana reduce drásticamente el riesgo de sufrir lesiones musculares o caídas peligrosas durante las actividades cotidianas.

La práctica constante estimula la circulación sanguínea hacia las extremidades, disminuyen la sensación de pesadez en las piernas y los molestos dolores lumbares.

No se necesita levantar pesas pesadas ni realizar esfuerzos extremos, basta con dedicar unos minutos a movilizar suavemente el cuello, hombros y caderas.

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