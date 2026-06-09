Aguas a 45° y un bosque gigante: las termas para escaparse del frío en las vacaciones de invierno

Ubicadas en Entre Ríos, sus piletas combinan propiedades analgésicas, sedantes y estéticas. Los detalles del complejo y por qué es el plan perfecto para combatir las bajas temperaturas.

Las vacaciones de invierno se acercan y es el momento perfecto para planificar una escapada para relajarse. En esta época donde el frío no nos abandona, las termas se convierten en el plan ideal para combatir las bajas temperaturas.

Concordia (Entre Ríos) cuenta con tres complejos termales con piletas que alcanzan los 45° naturalmente. Todos los complejos cuentan con spa al aire libre, alojamiento interno, servicios gastronómicos, y uno de ellos tiene parque acuático, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todas las edades.

concordia aguas termales (2) Las termas de Concordia. Archivo Las aguas termales de Concordia son conocidas por su composición y naturaleza que otorga efectos terapéuticos únicos, mientras que la alta presencia de algas y su temperatura hipertermal las convierten en un verdadero recurso natural para el bienestar y la relajación.

Los beneficios de las termas de Concordia Actúan como relajante muscular y sedante natural.

Favorecen la recuperación posterior a intervenciones quirúrgicas o lesiones traumatológicas y neurológicas.

Neutralizan la acidez gástrica.

Ideales para tratamientos de artrosis y reuma, excepto durante períodos agudos.

Aptas para cuadros respiratorios como asma o bronquitis, evitando su uso en fases agudas.

Beneficiosas para la piel, especialmente en tratamientos de psoriasis.

Efecto diurético, que favorece la eliminación del ácido úrico. Finca Fénix, en Concordia. En Concordia también hay enoturismo. Agustina Castro/MDZ Entre los servicios destacados de los complejos termales se encuentra su bosque de más de 15 hectáreas y circuito hídrico con variedad de duchas de agua termal y fría. Pero también hay gabinetes de masoterapia y fango facial para maximizar la relajación de las aguas termales.