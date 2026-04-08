Muerte del enfermero en Palermo: descartan que haya consumido fentanilo contaminado

La investigación por la muerte del enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, quien fue hallado sin vida en su departamento en Palermo con más de 50 ampollas de fármacos hospitalarios, sumó una nueva aclaración crucial para su avance. El Ministerio Público Fiscal indicó en un comunicado oficial que no existe ninguna prueba que pueda sostener un posible vínculo de la muerte del enfermero con consumo de fentanilo contaminado .

Las ampollas de fentanilo que fueron encontradas en el departamento del profesional de la salud pertenecían al laboratorio clausurado el año pasado y cuyo dueño es el empresario Ariel García Furfaro.

Este dato aparece tras la difusión de ciertas versiones que sostenían que en departamento de Bentancourt se habrían hallado ampollas del anestésico que provenían de uno de los lotes cuestionados en la causa penal del laboratorio HLB Pharma, que habría sido el responsable de múltiples muertes. Ante esta situación, la fiscalía a cargo de arlos Alberto Vasser consideró indispensable aclarar esta cuestión sobre el expediente y los elementos incautados.

El laboratorio HLB Pharma, imputado por el caso del fentanilo contaminado, no estaría relacionado con la muerte del enfermero en Palermo.

En el comunicado, la fiscalía recordó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación, con diversas medidas en curso, y subrayó que hasta el momento no hay personas imputadas. También aclaró que no se realizaron allanamientos en el marco de este expediente y que todo el procedimiento se limitó a las diligencias practicadas en el domicilio donde fue hallado el cuerpo.

Aunque la hipótesis principal sigue siendo una muerte por causas naturales, la fiscalía aclaró que la investigación continúa abierta a la espera de los estudios toxicológicos e histopatológicos. En ese contexto, uno de los puntos que más confusión generó fue el análisis de las sustancias halladas en el departamento.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron tres ampollas cerradas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma Group, con vencimiento en marzo de 2026. Una pertenece al lote N° 31074 y las otras dos al N° 31077. A partir de ese hallazgo, la fiscalía se contactó con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, que investiga el caso del fentanilo contaminado atribuido a ese laboratorio, para determinar si esos lotes guardan relación con esa causa.

La ampolla abierta no es del laboratorio investigado

El comunicado oficial incorporó un dato clave: la ampolla de fentanilo encontrada abierta no pertenece a HLB Pharma Group, sino al laboratorio Celtyc. Ese detalle descarta, por el momento, la versión que vinculaba directamente la muerte del enfermero con la posible aplicación de fentanilo contaminado proveniente del laboratorio clausurado. El contenido de esa ampolla abierta sigue bajo análisis pericial, al igual que el resto de las sustancias encontradas.

En el departamento también se secuestraron ampollas de propofol, lidocaína y otros medicamentos de uso hospitalario, cuya procedencia y trazabilidad están siendo investigadas.

Además, la fiscalía incautó tres teléfonos celulares (iPhone, Samsung y Xiaomi) que pertenecían a la víctima. Los dispositivos serán peritados para reconstruir las horas previas al fallecimiento y descartar la participación de terceros.

Por ahora, el Ministerio Público Fiscal remarcó que no hay indicios de un hecho criminal ni señales de una muerte violenta. Mientras avanzan las pericias toxicológicas, la causa continúa como averiguación de causales de muerte, sin sospechosos ni imputados.