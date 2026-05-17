Fuerte operativo para sofocar un incendio en Guaymallén

Bomberos, policías y personal de Edemsa participaron del control de un incendio en una distribuidora en Guaymallén, evitando su propagación. No hubo heridos.

Cerca de las 2:00 hs de este domingo, personal policial, bomberos y empleados de servicios participaron del operativo que logró sofocar un incendio ocurrido en una distribuidora mayorista ubicada en Guaymallén.

Según información policial, los llamados al 911 alertaron sobre las llamas en el comercio, ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y O’Brien. Luego de su arribo, Bomberos Voluntarios de Guaymallén comenzaron a trabajar en el lugar.

Bomberos Guaymallén Los bomberos trabajaron en conjunto para sofocar e incendio en Guaymallén Ministerio de Seguridad y Justicia

Al cuerpo local se sumaron oficiales de Bomberos del Cuartel Central y personal de Edemsa, quienes realizaron el corte preventivo del suministro eléctrico en toda la zona y de esta manera evitar que el fuego se propague a las viviendas contiguas.

El incendio no habría sido intencional Una vez extinto el fuego, se constataron daños totales en la planta alta del lugar, el cual era utilizado como depósito de aerosoles, papeles y cajas vacías, entre otros elementos inflamables.