Ni vinagre ni insecticidas: el truco para terminar con las hormigas en otoño

¿Cansado de las hormigas? Te contamos el secreto de la canela para desorientarlas y mantenerlas fuera de tu casa este otoño.

La invasión de las hormigas es una molestia constante en todo el hogar y en otoño también se convierten en huéspedes frecuentes en la cocina. Sin embargo, existe un ingrediente que las alejará sin usar químicos ni vinagre: la canela.

Adiós a las hormigas Las hormigas se guían por un sistema de rastros de feromonas (huellas químicas) que van dejando sus compañeras en el camino hacia la comida. En este caso la canela actúa como un inhibidor de señal que las desorienta. Su intenso aroma logra neutralizar el rastro químico.

De esta manera, al no reconocer el camino, las hormigas se desorientan y abandonan la ruta hacia el interior del hogar. Se trata de un truco sencillo, económico, amigable con el medio ambiente y además es seguro para niños y mascotas.

Gemini_Generated_Image_pi0lm3pi0lm3pi0l Un truco con canela para combatir las hormigas. Fuente: IA Gemini.

Paso a paso Para que el remedio casero sea efectivo es importante identificar cuál es la ventana, rendija o junta del piso por donde están ingresando las hormigas. Espolvorear la canela directamente sobre el punto de entrada y a lo largo del camino que ya marcaron. No olvidar los zócalos y esquinas de la mesada.