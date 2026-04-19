Galletas de manzanas caseras: la receta ideal para disfrutar unos buenos mates

Esta receta de galletas de manzanas caseras es ideal para quienes buscan algo dulce, casero y fácil de preparar. Con una textura suave y un sabor natural, estas galletas de manzanas son perfectas para la merienda. Es una preparación rendidora, económica y una gran forma de aprovechar frutas maduras en casa.

Ingredientes (rinde 12 porciones)

Manzanas — 300 gramos

Harina de trigo — 250 gramos

Azúcar — 120 gramos

Manteca — 100 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Polvo de hornear — 8 gramos

Canela en polvo — 5 gramos

Esencia de vainilla — 5 mililitros

Sal — 2 gramos

Paso a paso para crear galletas de manzanas deliciosas

1- Pelar y rallar las manzanas, retirando el exceso de líquido.

2- En un bowl, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema.

3- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien.

4- Incorporar las manzanas ralladas a la mezcla.

5- Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.

6- Integrar los ingredientes secos a la preparación hasta formar una masa suave.

7- Tomar porciones con cuchara y colocarlas en una placa con papel manteca.

8- Darles forma de galletas de manzanas dejando espacio entre cada una.

9- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de servir.

Esta receta de galletas de manzanas es perfecta

De la cocina a la mesa

Las galletas de manzana son una opción casera ideal para disfrutar algo dulce sin complicaciones. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta y combina muy bien con el toque de canela, logrando un resultado aromático y delicioso. Son perfectas para acompañar el mate, el té o el café, y también se pueden llevar como snack. Además, permiten aprovechar manzanas maduras que ya están en casa. Se pueden personalizar con frutos secos o chips de chocolate. Una alternativa simple, económica y rica para sumar a la rutina con un toque casero. ¡Increíbles!.