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Galletas de manzanas caseras: la receta ideal para disfrutar unos buenos mates

Receta de galletas de manzanas caseras, una opción dulce, fácil y económica ideal para aprovechar fruta madura y sorprender en la merienda.

Candela Spann

Una receta que te hará quedar como los Dioses

Una receta que te hará quedar como los Dioses

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Esta receta de galletas de manzanas caseras es ideal para quienes buscan algo dulce, casero y fácil de preparar. Con una textura suave y un sabor natural, estas galletas de manzanas son perfectas para la merienda. Es una preparación rendidora, económica y una gran forma de aprovechar frutas maduras en casa.

Receta deliciosa de galletas de manzana
Receta deliciosa de galletas de manzanas

Receta deliciosa de galletas de manzanas

Ingredientes (rinde 12 porciones)

  • Manzanas — 300 gramos

  • Harina de trigo — 250 gramos

  • Azúcar — 120 gramos

  • Manteca — 100 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Polvo de hornear — 8 gramos

  • Canela en polvo — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

  • Sal — 2 gramos

Paso a paso para crear galletas de manzanas deliciosas

1- Pelar y rallar las manzanas, retirando el exceso de líquido.

2- En un bowl, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta lograr una crema.

3- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien.

4- Incorporar las manzanas ralladas a la mezcla.

5- Tamizar la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal.

6- Integrar los ingredientes secos a la preparación hasta formar una masa suave.

7- Tomar porciones con cuchara y colocarlas en una placa con papel manteca.

8- Darles forma de galletas de manzanas dejando espacio entre cada una.

9- Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos.

10- Retirar cuando estén doradas y dejar enfriar antes de servir.

Esta receta de galletas de manzanas es perfecta

De la cocina a la mesa

Las galletas de manzana son una opción casera ideal para disfrutar algo dulce sin complicaciones. Esta receta resalta el sabor natural de la fruta y combina muy bien con el toque de canela, logrando un resultado aromático y delicioso. Son perfectas para acompañar el mate, el o el café, y también se pueden llevar como snack. Además, permiten aprovechar manzanas maduras que ya están en casa. Se pueden personalizar con frutos secos o chips de chocolate. Una alternativa simple, económica y rica para sumar a la rutina con un toque casero. ¡Increíbles!.

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