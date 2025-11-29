Presenta:

Estilo

|

Receta

Helado casero de banana y manteca de maní: receta para hacer sin máquina

Una receta dulce y refrescante hecha con pocos ingredientes, perfecta para preparar en minutos y disfrutar un helado casero, nutritivo y sin azúcar agregada.

MDZ Estilo

La receta de helado que te va a encantar.

La receta de helado que te va a encantar.

Este helado casero sin máquina es un postre veraniego fácil que se prepara con solo dos ingredientes principales y queda cremoso sin sumar azúcar. Una receta perfecta para quienes buscan algo dulce pero relativamente sano, buenísimo para tener en el freezer cuando surge un antojo.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras congeladas

  • 2 cucharadas de manteca de maní

  • 1 chorrito de leche (opcional)

  • Chips de chocolate o frutos secos (opcional)

helado-de-banana-y-mantequilla-de-TD7B2UB6IJH2RHUG4JR7QEJFYM
Prepará tu propio helado de banana y manteca de maní con esta receta fácil.

Prepará tu propio helado de banana y manteca de maní con esta receta fácil.

Paso a paso de la receta

  1. Procesás las bananas congeladas hasta que tomen textura cremosa.

  2. Sumás la manteca de maní y seguís procesando.

  3. Si lo querés más suave, añadís un chorrito de leche.

  4. Servís al instante o llevás al freezer.

  5. Agregás chips o frutos secos para terminar. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas