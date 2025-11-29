Helado casero de banana y manteca de maní: receta para hacer sin máquina
Una receta dulce y refrescante hecha con pocos ingredientes, perfecta para preparar en minutos y disfrutar un helado casero, nutritivo y sin azúcar agregada.
Este helado casero sin máquina es un postre veraniego fácil que se prepara con solo dos ingredientes principales y queda cremoso sin sumar azúcar. Una receta perfecta para quienes buscan algo dulce pero relativamente sano, buenísimo para tener en el freezer cuando surge un antojo.
Ingredientes
-
3 bananas maduras congeladas
2 cucharadas de manteca de maní
1 chorrito de leche (opcional)
Chips de chocolate o frutos secos (opcional)
Paso a paso de la receta
-
Procesás las bananas congeladas hasta que tomen textura cremosa.
Sumás la manteca de maní y seguís procesando.
Si lo querés más suave, añadís un chorrito de leche.
Servís al instante o llevás al freezer.
Agregás chips o frutos secos para terminar. ¡Y listo!