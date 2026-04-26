Sardinas en salsa de tomate, una receta completa, nutritiva y deliciosa

Esta receta de sardinas en salsa de tomate es ideal para quienes buscan una opción sabrosa, económica y nutritiva. El pescado se cocina en una salsa casera llena de sabor que realza su textura. Es una delicia simple, perfecta para acompañar con fideos, arroz o pan. ¡Manos a la obra!

Sardinas en salsa de tomate, la receta completa

Sardinas en salsa de tomate, la receta completa

1- Picar la cebolla , el ajo y el morrón .

2- Calentar el aceite en una sartén y rehogar los vegetales hasta que estén tiernos.

3- Agregar el tomate triturado, el pimentón, el laurel, la sal y la pimienta.

4- Cocinar la salsa durante 10 minutos a fuego medio.

5- Incorporar las sardinas y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.

6- Servir las sardinas en salsa de tomate bien calientes.

Sardinas en salsa de tomate, una receta imperdible Sardinas en salsa de tomate, una receta imperdible Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las sardinas en salsa de tomate son una opción clásica, nutritiva y muy sabrosa. Esta receta combina el sabor intenso del pescado con una salsa casera que aporta aroma y profundidad. Es ideal para quienes buscan una comida económica sin resignar calidad. Además, se puede acompañar con arroz, puré o simplemente con pan. Las sardinas aportan proteínas y ácidos grasos beneficiosos, convirtiéndolas en una opción saludable. ¡A disfrutar!