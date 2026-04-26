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Sardinas en salsa de tomate, una receta completa, nutritiva y deliciosa

Las sardinas en salsa de tomate son una receta completa, nutritiva y deliciosa, ideal para acompañar con fideos, arroz o pan.

Candela Spann

La receta de sardinas en salsa de tomate

La receta de sardinas en salsa de tomate

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Esta receta de sardinas en salsa de tomate es ideal para quienes buscan una opción sabrosa, económica y nutritiva. El pescado se cocina en una salsa casera llena de sabor que realza su textura. Es una delicia simple, perfecta para acompañar con fideos, arroz o pan. ¡Manos a la obra!

Sardinas en salsa de tomate, la receta completa
Sardinas en salsa de tomate, la receta completa

Sardinas en salsa de tomate, la receta completa

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Sardinas frescas limpias — 800 gramos
  • Tomate triturado — 500 gramos
  • Cebolla — 1 unidad grande
  • Ajo — 2 dientes
  • Morrón — 1 unidad
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Pimentón — 3 gramos
  • Laurel — 1 hoja

Paso a paso para crear sardinas en salsa de tomate deliciosas

1- Picar la cebolla, el ajo y el morrón.

2- Calentar el aceite en una sartén y rehogar los vegetales hasta que estén tiernos.

3- Agregar el tomate triturado, el pimentón, el laurel, la sal y la pimienta.

4- Cocinar la salsa durante 10 minutos a fuego medio.

5- Incorporar las sardinas y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.

6- Servir las sardinas en salsa de tomate bien calientes.

Sardinas en salsa de tomate, una receta imperdible
Sardinas en salsa de tomate, una receta imperdible

Sardinas en salsa de tomate, una receta imperdible

De la cocina a la mesa

Las sardinas en salsa de tomate son una opción clásica, nutritiva y muy sabrosa. Esta receta combina el sabor intenso del pescado con una salsa casera que aporta aroma y profundidad. Es ideal para quienes buscan una comida económica sin resignar calidad. Además, se puede acompañar con arroz, puré o simplemente con pan. Las sardinas aportan proteínas y ácidos grasos beneficiosos, convirtiéndolas en una opción saludable. ¡A disfrutar!

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