Sardinas en salsa de tomate, una receta completa, nutritiva y deliciosa
Las sardinas en salsa de tomate son una receta completa, nutritiva y deliciosa, ideal para acompañar con fideos, arroz o pan.
Esta receta de sardinas en salsa de tomate es ideal para quienes buscan una opción sabrosa, económica y nutritiva. El pescado se cocina en una salsa casera llena de sabor que realza su textura. Es una delicia simple, perfecta para acompañar con fideos, arroz o pan. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Sardinas frescas limpias — 800 gramos
- Tomate triturado — 500 gramos
- Cebolla — 1 unidad grande
- Ajo — 2 dientes
- Morrón — 1 unidad
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
- Laurel — 1 hoja
Paso a paso para crear sardinas en salsa de tomate deliciosas
1- Picar la cebolla, el ajo y el morrón.
2- Calentar el aceite en una sartén y rehogar los vegetales hasta que estén tiernos.
3- Agregar el tomate triturado, el pimentón, el laurel, la sal y la pimienta.
4- Cocinar la salsa durante 10 minutos a fuego medio.
5- Incorporar las sardinas y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.
6- Servir las sardinas en salsa de tomate bien calientes.
De la cocina a la mesa
Las sardinas en salsa de tomate son una opción clásica, nutritiva y muy sabrosa. Esta receta combina el sabor intenso del pescado con una salsa casera que aporta aroma y profundidad. Es ideal para quienes buscan una comida económica sin resignar calidad. Además, se puede acompañar con arroz, puré o simplemente con pan. Las sardinas aportan proteínas y ácidos grasos beneficiosos, convirtiéndolas en una opción saludable. ¡A disfrutar!