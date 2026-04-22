Ni azúcar ni bicarbonato: el truco italiano natural para mejorar tu salsa de tomate

Muchos buscan darle más sabor a sus platos, pero no siempre saben por dónde empezar. Sin embargo, existe un truco italiano, conocido por pocos, capaz de transformar cualquier salsa y demostrar que un solo ingrediente puede marcar la diferencia.

La zanahoria es el ingrediente perfecto para agregar a la salsa de tomate porque equilibra la acidez de forma natural.

Una de las formas más comunes de agregarlas es rallada finamente. Sumarla después de sofreír la cebolla y el ajo hace que su azúcar se incorpore a las otras verduras y genere un sabor diferente. Básicamente la zanahoria se “derrite” en la salsa y casi no se nota.

Basta agregar trozos o zanahoria rallada para mejorar la textura y sabor de la salsa de tomate.

Otros prefieren agregarlo en trozos grandes para equilibrar la acidez sin cambiar la textura de la salsa. Para ello tienes que añadir una zanahoria pelada y cortada en trozos grandes mientras la salsa hierve a fuego lento. Una vez finalizada la cocción, hay que retirarla y desecharla.

Uno de los beneficios de la zanahoria es que aporta fibra y espesor a la salsa. Esto permite obtener un resultado más cremoso y con más cuerpo sin tener que cocinarla por mucho tiempo.

Por qué agregar zanahoria a la salsa

Los tomates, especialmente si no están maduros, contienen ácidos que pueden resultar molestos para el paladar. La zanahoria tiene un alto contenido de azúcar que suaviza la sensación de acidez sin necesidad de recurrir al azúcar refinada o al bicarbonato (que a veces puede alterar el resultado de forma negativa).

Deliciosa lasaña de carne. La salsa de tomate puede servir para diferentes preparaciones. Shutterstock

Cuáles son los errores frecuentes al colocar zanahoria a la salsa

Pero para que la zanahoria cumpla su función de equilibrar su acidez sin arruinar la salsa, hay que evitar errores comunes.