Increíble receta de albóndigas de berenjena: livianas, sabrosas y sin carne
Descubrí una receta fácil de albóndigas de berenjena, llenas de sabor y perfectas para quienes buscan opciones veggie.
Si buscás una opción rica, económica y sin carne, esta receta de albóndigas de berenjena te va a encantar. Son tiernas, sabrosas y muy fáciles de hacer. Perfectas para acompañar con salsa de tomate, arroz o ensaladas. ¡Una forma distinta y deliciosa de disfrutar las berenjenas!.
Rinde: 15 albóndigas aprox.
Ingredientes para unas albóndigas perfectas
2 berenjenas grandes.
1 huevo.
1 taza de pan rallado o avena molida.
1 diente de ajo picado.
½ cebolla picada.
2 cucharadas de queso rallado (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Perejil picado (a gusto).
Aceite de oliva (para cocinar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cociná las berenjenas, pelálas, cortálas en cubos y cocinálas al vapor o hervidas hasta que estén tiernas. Escurrí bien y pisá con tenedor.
2. En una sartén, salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Mezclá con la berenjena.
3. Agregá el huevo, el pan rallado, el queso, el perejil y condimentá. Formá una masa firme.
4. Hacé bolitas medianas y colocálas en una placa aceitada.
5. Horneá a 200 °C por 20 minutos o freílas hasta que estén doradas.
Estas albóndigas de berenjena se conservan en heladera hasta 3 días o se pueden freezar por un mes. En Argentina, muchos las sirven con salsa fileto o las usan como relleno de sandwiches vegetarianos. ¡Una receta versátil y riquísima!