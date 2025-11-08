Increíble receta de albóndigas de berenjena: livianas, sabrosas y sin carne

Si buscás una opción rica, económica y sin carne , esta receta de albóndigas de berenjena te va a encantar. Son tiernas, sabrosas y muy fáciles de hacer. Perfectas para acompañar con salsa de tomate , arroz o ensaladas . ¡Una forma distinta y deliciosa de disfrutar las berenjenas !.

1. Cociná las berenjenas, pelálas, cortálas en cubos y cocinálas al vapor o hervidas hasta que estén tiernas. Escurrí bien y pisá con tenedor.

El secreto de una buena receta de albóndigas de berenjena está en escurrir bien la verdura para que no queden blandas.

Vos decidís si las querés fritas o al horno

2. En una sartén, salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Mezclá con la berenjena .

3. Agregá el huevo , el pan rallado , el queso , el perejil y condimentá. Formá una masa firme.

4. Hacé bolitas medianas y colocálas en una placa aceitada.

5. Horneá a 200 °C por 20 minutos o freílas hasta que estén doradas.

Dale un giro a las albóndigas convencionales En algunos barrios porteños las llaman “albóndigas de la abuela”, porque se preparan igual que las tradicionales, pero con berenjenas. Shutterstock

Estas albóndigas de berenjena se conservan en heladera hasta 3 días o se pueden freezar por un mes. En Argentina, muchos las sirven con salsa fileto o las usan como relleno de sandwiches vegetarianos. ¡Una receta versátil y riquísima!