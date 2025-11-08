Irresistible receta de tiramisú de dulce de leche: el postre que enamora a todos

Si sos fan del dulce de leche , este postre te va a volar la cabeza. La receta de tiramisú de dulce de leche combina la suavidad del mascarpone con la dulzura bien criolla. Cremoso, tentador y sin horno, es ideal para preparar con tiempo y disfrutar frío.

1 Batí el queso mascarpone con el dulce de leche hasta integrar. Agregá la crema batida a medio punto y mezclá con movimientos envolventes.

Algunos le agregan chocolate rallado entre capas o licor de café para un toque más intenso y gourmet.

Un postre que te hará lucirte como un experto de la repostería

2. Combiná el café con el licor (si usás). Mojá apenas las vainillas , sin empaparlas demasiado.

3. En una fuente o vasos individuales, hacé una capa de vainillas , una capa de crema y repetí hasta completar.

4. Terminá con una capa de crema y espolvoreá cacao o chocolate rallado.

5. Llevá a la heladera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).

Así vas poniendo la cantidad de capas que desees La receta de tiramisú de dulce de leche nació en Argentina como una fusión del clásico italiano con nuestro dulce más querido. Shutterstock

Este tiramisú de dulce de leche se conserva en heladera hasta 3 días. El tiramisú clásico significa “levántame el ánimo”, y con dulce de leche… ¡seguro lo logra!.