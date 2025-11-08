Irresistible receta de tiramisú de dulce de leche: el postre que enamora a todos
Una receta de tiramisú de dulce de leche sin horno, suave y deliciosa, perfecta para sorprender a tus invitados.
Si sos fan del dulce de leche, este postre te va a volar la cabeza. La receta de tiramisú de dulce de leche combina la suavidad del mascarpone con la dulzura bien criolla. Cremoso, tentador y sin horno, es ideal para preparar con tiempo y disfrutar frío.
Rinde 6 porciones
Ingredientes para un tiramisú perfecto
400 g de dulce de leche repostero.
250 g de queso mascarpone o queso crema.
200 ml de crema de leche.
1 taza de café fuerte (frío).
1 paquete de vainillas (aprox. 200 g).
2 cucharadas de licor o ron (opcional).
Cacao amargo o chocolate rallado para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1 Batí el queso mascarpone con el dulce de leche hasta integrar. Agregá la crema batida a medio punto y mezclá con movimientos envolventes.
2. Combiná el café con el licor (si usás). Mojá apenas las vainillas, sin empaparlas demasiado.
3. En una fuente o vasos individuales, hacé una capa de vainillas, una capa de crema y repetí hasta completar.
4. Terminá con una capa de crema y espolvoreá cacao o chocolate rallado.
5. Llevá a la heladera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).
Este tiramisú de dulce de leche se conserva en heladera hasta 3 días. El tiramisú clásico significa “levántame el ánimo”, y con dulce de leche… ¡seguro lo logra!.