Presenta:

Tendencias

|

Receta

Irresistible receta de tiramisú de dulce de leche: el postre que enamora a todos

Una receta de tiramisú de dulce de leche sin horno, suave y deliciosa, perfecta para sorprender a tus invitados.

Candela Spann

Increíble receta de tiramisú de dulce de leche: una versión argentina del clásico italiano.

Increíble receta de tiramisú de dulce de leche: una versión argentina del clásico italiano.

Shutterstock

Si sos fan del dulce de leche, este postre te va a volar la cabeza. La receta de tiramisú de dulce de leche combina la suavidad del mascarpone con la dulzura bien criolla. Cremoso, tentador y sin horno, es ideal para preparar con tiempo y disfrutar frío.

Rinde 6 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un tiramisú perfecto

  • 400 g de dulce de leche repostero.

  • 250 g de queso mascarpone o queso crema.

  • 200 ml de crema de leche.

  • 1 taza de café fuerte (frío).

  • 1 paquete de vainillas (aprox. 200 g).

  • 2 cucharadas de licor o ron (opcional).

  • Cacao amargo o chocolate rallado para decorar.

Un postre que te hará lucirte como un experto de la repostería
Algunos le agregan chocolate rallado entre capas o licor de café para un toque más intenso y gourmet.

Algunos le agregan chocolate rallado entre capas o licor de café para un toque más intenso y gourmet.

‍Paso a paso ¡muy fácil!

1 Batí el queso mascarpone con el dulce de leche hasta integrar. Agregá la crema batida a medio punto y mezclá con movimientos envolventes.

2. Combiná el café con el licor (si usás). Mojá apenas las vainillas, sin empaparlas demasiado.

3. En una fuente o vasos individuales, hacé una capa de vainillas, una capa de crema y repetí hasta completar.

4. Terminá con una capa de crema y espolvoreá cacao o chocolate rallado.

5. Llevá a la heladera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).

Así vas poniendo la cantidad de capas que desees
La receta de tiramisú de dulce de leche nació en Argentina como una fusión del clásico italiano con nuestro dulce más querido.

La receta de tiramisú de dulce de leche nació en Argentina como una fusión del clásico italiano con nuestro dulce más querido.

Este tiramisú de dulce de leche se conserva en heladera hasta 3 días. El tiramisú clásico significa “levántame el ánimo”, y con dulce de leche… ¡seguro lo logra!.

Archivado en

Notas Relacionadas