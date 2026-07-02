La parrilla argentina que conquistó a BTS en Madrid: te la mostramos

Tres integrantes de BTS, el famoso grupo de K-pop, eligieron visitar el mismo restaurante donde comieron Maradona y Charly García. Enteráte dónde fueron.

En medio de su exitoso World Tour ARIRANG, los integrantes de BTS tuvieron un adelanto de la experiencia argentina durante su parada en Madrid, donde visitaron el restaurante "El Gaucho", una parrilla argentina fundada en 1989.

La parrilla argentina que conquistó a BTS. Instagram: elgauchomadrid En las imágenes compartidas por Jung HoSeok, mejor conocido como J-Hope, se pudo ver a RM y Jungkook disfrutando de la comida, lo que fue celebrado por los fanáticos argentinos que no tardaron en expresar su orgullo y su emoción por ver a sus ídolos disfrutando de un plato que es parte fundamental de la identidad culinaria del país.

Los integrantes de BTS ya habían confesado en un vivo reciente las ganas que tenían de probar el famoso asado argentino y, cuando vieron la oportunidad en Madrid, no la desaprovecharon.

El restaurante tiene fotografías de las grandes figuras que lo visitaron. Instagram: elgauchomadrid Recordemos que el miembro de BTS, Jin, ya vino a Argentina para cantar en el show de Coldplay el 28 de octubre de 2022, y elogió la carne local por medio de un post en Weverse, donde escribió: "La carne argentina es realmente deliciosa".

Ahora, la noticia no hizo más que alimentar la ilusión de los fans que, desde ya, esperan ansiosos la llegada de BTS al país en el mes de octubre.