El Gobierno puso bajo una misma lupa a cinco hospitales nacionales y achicó sus estructuras administrativas

El Gobierno terminó de definir la estructura de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, el organismo que concentra la conducción administrativa de cinco instituciones sanitarias nacionales. El Decreto 652/2026 aprobó el primer nivel operativo, distribuyó las responsabilidades de cada área y estableció los límites para la organización interna que se completará en una segunda etapa. La medida llevó al plano concreto una fusión que el Poder Ejecutivo había dispuesto en julio de 2025. La nueva configuración mantiene abiertos todos los establecimientos y conserva las especialidades médicas que cada uno tenía antes del cambio.

La ANES quedó a cargo de la administración conjunta del Hospital Posadas, el Hospital Sommer, el Hospital Ramón Carrillo, el INAREPS y el Hospital Bonaparte. El Ejecutivo había presentado la creación del organismo como una herramienta para reducir gastos burocráticos y ordenar tareas que antes se repetían dentro de cada institución. La reforma trasladó hacia una conducción común sectores vinculados con compras, mantenimiento, recursos humanos, asesoramiento jurídico y tecnologías de la información. El esquema también busca establecer criterios compartidos para el manejo de hospitales que hasta el año pasado funcionaban como entidades descentralizadas independientes.

El decreto publicado en el Boletín Oficial incorporó el organigrama definitivo del nivel superior y modificó el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del convenio del Sistema Nacional de Empleo Público. El texto delegó en el administrador nacional la aprobación de la estructura de segundo nivel y fijó un techo para la cantidad de dependencias que podrán crearse. La norma también delimitó los cargos sujetos al régimen general de la administración pública y los puestos vinculados con el convenio profesional hospitalario. La decisión estableció así el tamaño máximo de una estructura que deberá organizar la conducción cotidiana de los cinco centros de salud.

Noticias Argentinas El Gobierno barrió oficinas repetidas y llevó el control al centro de la ANES La reorganización eliminó áreas administrativas que cada hospital controlaba por separado antes de la fusión. La Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Sommer quedó alcanzada por el cambio junto con la Dirección Técnica Administrativa del Ramón Carrillo. La Dirección de Administración del INAREPS y la dependencia equivalente del Bonaparte también dejaron de formar parte del antiguo esquema individual. La nueva agencia absorberá esas tareas desde espacios centrales con alcance sobre todas las instituciones incorporadas.

El Poder Ejecutivo creó una Dirección General de Coordinación Institucional y una Dirección General de Gestión Estratégica y Recursos Hospitalarios. La nueva estructura sumó además una Dirección Ejecutiva de Coordinación Legal y Administrativa, que tendrá bajo su órbita distintas oficinas especializadas. La distribución incluye una Dirección de Sumarios y una Dirección de Gestión Documental, además de seis direcciones generales destinadas a funciones comunes.